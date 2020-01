Boligmarkedet 2019: - Har aldri opplevd maken

Det har aldri vært solgt så mange boliger i Norge som i fjor, hele Norge var på flyttefot.

Kl. 11 offentliggjøres tallene fra Eiendom Norge for boligprisene i desember og dermed hele 2019. Det er ventet en prisnedgang for fjorårets siste måned, spørsmålet er om den blir større eller mindre enn det som er normalt for måneden.

I desember 2018 falt boligprisene med 0,2 prosent, i desember 2017 med 1,1 prosent, mens de steg med 0,5 prosent i det ville boligåret 2016.

Det som er sikkert, er at fjorårets boligmarked var preget av en rekordhøy omsetning.

Har ikke sett maken

- Ja, skulle jeg sagt noe om 2019, måtte det bli at det var det året da Norge var på flyttefot. Jeg har ikke sett maken til det aktivitetsnivået vi hadde i fjor med så mange overtakelser av nyboliger i hele landet, sier adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom til Nettavisen Økonomi.

- Det som er spennende nå, er å se at så mye bra objekter er lagt ut i romjulen og januar hos alle kjedene. Det skulle tilsi en normal januar med en prisvekst mellom 2 og 3 prosent, fortsetter han.

Buraas sier at deres tall viser fortsatt høyt aktivitetsnivå i desember og en prisnedgang mellom -0,5 og 0 prosent.

- Men det er et svært lite antall i desember. Totalmarkedet er på rundt 3000 salg, så her kan det svinge når vi får hovedtallene.

Spesielle utslag

Obos-prisene stupte i desember med hele 5,6 prosent i Oslo og med 4,5 prosent på landsbasis. Men Obos-omsetningen utgjør bare 15 prosent av det totale norske boligmarkedet.

- De har et veldig lite antall og kun nominelle priser, så her kan noen få spesielle utslag få innvirkning på hele resultatet. Normalt er desember ned mellom 1 og 2 prosent i statistikken til Eiendom Norge.



- Med så få enheter som i desember, er verken våre eller Obos-tallene omfattende nok til at man kan si så mye i forkant, kommenterer Buraas.

God balanse

Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport at markedet fortsetter å være preget av god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Meglerhuset har også fått med seg at Obos-prisene var overraskende svake i desember.

Men den kraftige nedgangen kan også ha vært et tilfeldig utslag basert på sammensetningen av de Obos-boligene som ble solgt den måneden.

«Vi har i hvert fall lite annen informasjon som tyder på at boligmarkedet har fått en real knekk ved inngangen til 2020. I alt ser det ut til at boligprisene steg med om lag 2,6 prosent i 2019, regnet som årsgjennomsnitt», heter det i morgenrapporten.

Under lønnsveksten

En boligprisvekst på 2,6 prosent vil være under lønnsveksten i Norge i 2019. Handelsbankens eksperter venter at boligprisene i år vil stige i et moderat tempo og mindre enn lønnsveksten. I 2020 er det spådd en lønnsvekst på 3,4-3,5 prosent.

Handelsbanken tror i år på en boligprisvekst på rundt 3 prosent. I så fall kan det gå mot en såkalt myk landing i det norske boligmarkedet etter en til dels vill prisvekst i perioden mellom 2010 og 2020.

Men sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets er svært skeptisk til et slikt scenario.

- Det har aldri skjedd at vi får en myk landing i boligmarkedet etter en så sterk oppgang som vi har hatt i Norge de seneste årene, sa Andreassen til Nettavisen Økonomi for tre uker siden.