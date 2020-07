Boligmarkedet: Disse Oslo-områdene har hatt høyest prisvekst

Koronakrise til tross, både Oslo og en rekke byer rundt omkring har hatt en høy boligprisvekst de seneste månedene.

Eiendom Norge har kommet med en oversikt over boligprisutviklingen per region for både andre kvartal og de siste fire kvartalene. Dette bekrefter den overraskende sterke utviklingen vi har hatt under koronavåren 2020.

De ferske tallene viser at sentrumsnære bydeler som Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo har hatt den høyeste prisutviklingen. I bydel Sagene steg boligprisene med 1,5 prosent fra april til juni, og med 1,3 prosent for de to andre bydelene (se oversikt lenger ned).

Lavest prisutvikling er det i Oslo Ytre øst, og i Bydel Stovner var det ingen prisvekst i andre kvartal. På Alna, hvor det bygges veldig mye, var prisveksten på 0,5 prosent.

- Når det bygges mye, dempes prisen, slik vi ser på Alna. Det er heller ikke overraskende at sentrumsnære strøk er populære, sier Grethe Witteberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren og styreleder i Eiendom Norge, til Nettavisen.

Hun forteller imidlertid at de i andre kvartal har sett at flere investorer igjen har begynt å kjøpe sentrumsnære boliger for å leie ut.

- Attraktive pendlerbyer

Typiske pendlerbyer utenfor Oslo har imidlertid vokst mye mer enn bydeler innad i Oslo.

- Det er ikke så overraskende at verken Lier (2,8 prosent) eller Fredrikstad (2,1 prosent) har vokst. Vi ser at dette er populære pendlerbyer, selv om det er langt unna Oslo, sier Meier.

Litt mer overraskende er det at Kongsberg og Halden har en prisøkning på 2,7 prosent i andre kvartal.

- Det kan være tilfeldig, for det kan svinge litt der. Men det er ikke tvil om at vi fortsatt kommer til å se en prisvekst i Oslo-områder som Ås, Kolbotn, Ski, Tønsberg, Fredrikstad og Moss i årene som kommer, sier hun.

Her kan du se hvor mye prisen har vokst i din bydel det siste kvartalet - fra april til juni:

- Her vil prisene stige

Ser vi på prisutviklingen for de siste fire kvartalene, ser vi at Fredrikstad og Nesodden skiller seg ut. I Nesodden har prisene vokst med 6,6 prosent, mens i Fredrikstad ser vi en økning på 4,4 prosent.

- Det er ikke overraskende at Fredrikstad kommer så godt ut av dette. Det er heller ikke overraskende at Nordstrand i Oslo har en vekst på 4,2 prosent, for dette er en bydel i vekst med mange dyre boliger og mer status, sier Meier.

Hun forteller at det heller ikke overrasker henne at sentrumsnære strøk som Sagene (4,3 prosent) og Grünerløkka (4 prosent) og Gamle Oslo (3,6 prosent) har vokst en god del.

Nedtur på Ringerike

Et sted som derimot skiller seg ut i Oslo og Viken de siste fire kvartalene, er Ringerike. Her ser vi en nedgang i prisene på 1,8 prosent, men det vil ikke vare, skal vi tro Meier.

- Ringerike kommer til å være et sted i vekst når Ringeriksbanen er ferdigstilt og transportløsningen blir bedre. Også i Ås vil vi se en prisvekst de neste årene. Her vil prisene stige om to til tre år, sier hun.

Samtidig trekker hun fram Jessheim og Lillestrøm, som allerede har rask vei inn til Oslo, som populære pendlerstrøk.

- Det er gledelig å se at boligmarkedet er i god driv etter koronaviruset slo ut. Folk investerer i bolig uansett, ser vi, sier hun.

Nedenfor kan du se prisutviklingen for Oslo og Viken siste fire kvartal:

Sterke junitall

Totalt sett steg boligprisene i Norge med 0,8 prosent i juni, ifølge tallene som ble presentert av Eiendom Norge fredag forrige uke.

Det er 3,5 prosent høyere prisnivå enn for ett år siden. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 1 prosent i juni, som indikerer en klart sterkere prisutvikling enn normalt for måneden. Sterkeste prisvekst var i Asker og Bærum, med 3,1 prosent.

For Oslo var prisveksten 1,4 prosent, mens 1,7 prosent sesongjustert. Det er ny junirekord for prisvekst i Oslo.