Boligprisene faller: Ronny (24) kunne endelig flytte fra gutterommet til egen bolig

Det er uro i boligmarkedet etter renteøkninger og mulige innstramninger. Ronny Varma (24) har endelig fått tilslaget på sin første bolig.

Ronny Varma (24) jobber til daglig som eiendomsmeglerfullmektig for DNB Eiendom på Stovner øverst i Groruddalen. Han bor fortsatt hjemme hos foreldrene på Hagan på Gjelleråsen, der han har bodd i 20 år. Torsdag kom helt nye tall fra boligmarkedet som viser at boligprisene har falt 1,1 prosent i september. Korrigert for sesongsvingninger er prisene opp 0,2 prosent.

Varma har ikke villet leie en leilighet i Oslo, men nylig fikk han napp på egen leilighet.

- Følelsen er helt utrolig. Det har fortsatt ikke gått opp for meg at jeg endelig har fått kjøpt meg leilighet. Jeg er utrolig takknemlig for all hjelpen jeg fikk av foreldrene mine, som stiller med sikkerhet, sier Varma til Nettavisen Økonomi.

Med en årsinntekt på om lag en halv million har han en helt kurant lønn, og 24-åringen har også klart å spare opp 300.000 kroner i egenkapital.

Det siste året har Norges Bank økt styringsrenten fire ganger. Samtidig har Finanstilsynet bedt finansminister Siv Jensen vurdere en innstramning i adgangen til å få lån. Det har ført til stor usikkerhet om hvordan boligmarkedet vil utvikle seg.



3-roms på Kalbakken

Da Nettavisen Økonomi snakket med Varma i midten av september, var drømmen en 3-romsleilighet på Kalbakken nordvest i Groruddalen, med utsikt. To uker senere gikk boligdrømmen i oppfyllelse.

- Jeg endte med å kjøpe meg en topp 3-roms andelsleilighet i Kalbakkslyngen, med utsikt, forteller han.

Leiligheten er på 64 kvadratmeter, og jeg kjøpte den for 2.880.000 kroner, pluss fellesgjeld. Så totalt ligger prisen på ca 3.040.000 kroner, forteller en gledesstrålende Varma tre uker senere.

Føler ansvaret

Varmas foreldre er kausjonister og medlåntakere, de stiller sidesikkerhet i en sekundærleilighet på Løren. Uten foreldre eller slektninger som stiller opp, er det bortimot umulig for førstegangskjøpere i Oslo å skaffe seg leilighet alene.

- Men jeg føler et ansvar fordi mine foreldre har stilt opp som medlåntakere, sier han ettertenksomt.

- Var du på mange visninger uten å nå frem?

- Jeg ha var på fire-fem visninger og deltok i noen budrunder. Som megler har jeg sett hvordan det er å være med på disse budrundene.

Privatvisning

Men Varma er en opptatt ung mann, der 60-timers arbeidsuker ikke er uvanlig. Den helgen det var visning, kunne han ikke se leiligheten, opptatt som han var med egne visninger.

- Jeg endte med å spørre megler om en privatvisning og deltok i budrunden noen dager senere. Da la jeg inn det første budet på 2,8 millioner kroner og konkurrerte med en annen budgiver. Totalt kom jeg med to budøkinger, forteller Varma.

- Har meglererfaringen gitt deg noen taktiske fordeler i hvordan du skal opptre i budrunder?

- Hvis du som boligkjøper er avhengig av maksimal belåning, begrenser det deg. Da har du lite å spille på enn hvis du legger deg helt opp til prisantydningen.

- Som megler legger jeg meg noe under prisantydningen. Jeg var på en visning på Lille Tøyen i Oslo øst på en 2-romsleilighet og la inn et bud på 100.000 kroner under prisantydningen. Men den gikk for 100.000 kroner over, svarer Varma.

Skremmer ingen

Han sier at han som megler vet jeg at økninger i en budrunde på 5000 og 10.000 kroner skremmer ingen. Den første økningen var på 40.000 kroner, den andre på 20.000. Til slutt ga den andre budgiveren seg.

- Jeg fikk flere motbud fra selger for å komme høyere opp i pris, men jeg holdt meg på budet mitt. Til slutt måtte selger ta en avgjørelse om han ønsker å akseptere budet mitt eller sette opp en ny visning.

- Men selger ønsket en rask overtakelse, og det indikerte at han hadde kjøpt seg en ny bolig. Det ga meg en forhandlingsmulighet, forteller Varna.

Ikke kresen

Han vurderte først områder som Løren og Hasle ved inngangen til Groruddalen, men disse områdene domineres av nye leiligheter som er både populære og dyre. Etablerte Kalbakken nedenfor Grorud var imidlertid høyaktuelt, her er det mange OBOS- og USBL-leiligheter fra 60- og 70-tallet.

- Som førstegangskjøper kan du ikke være kresen. Og jeg er ikke kresen, kun når det gjelder prisen, understreker Varma. Men helst ville han ha en 3-romsleilighet innenfor Oslos grenser, og gjerne i nærheten av en T-banestasjon. Det har Kalbakken.

- Det er i Oslo jeg har tilhørighet og venner, derfor var ikke Hagan aktuelt.

Kan prisene

Som eiendomsmegler har Varma tilgang til databasen til Eiendomsverdi, der han og andre meglere kan se hva boliger omsettes for. Vanlige boligkjøper er derimot avhengig av å følge opp med megler for å se den endelige prisen.

En ekstra utfordring for Varna er at han som megler har en varierende lønn. Bankene setter pris på kunder som kan vise til en stabil inntekt når de søker om lån.

Varma startet som eiendomsmegler i 2017, men fikk i fleisen en umiddelbar nedgang i markedet, etter at regjeringen innførte den såkalte boliglånsforskriften (se lenger ned).

- Det var vanskelig i starten. Jeg hadde en garantilønn ordning med DNB i starten, men den verken var eller er nok til å kunne betjene boliglån.

Parkeringsplass

- Det første året ville jeg bare ha hatt råd til en parkeringsplass i Oslo. I noen måneder kan jeg ha en veldig bra inntekt, men etter at jeg kom tilbake fra ferien, hadde jeg null i inntekter i august. Det er skummelt at jeg kan gå en måned uten lønn.

- Noen banker krever at du viser frem lønnsslippen for de seneste seks månedene, andre banker krever tre måneder. Men dette avhenger også av rådgiveren du møter og det «caset» han lager, sier Varma.

Usikkerhet om boliglånsrentene fremover gjorde han også litt i tvil om hvor langt strikken skulle strekkes.

- Å kjøpe en bolig er an av de største avgjørelsene du tar i livet, det er et stort valg. Jeg var heldig som klarte å få et finansieringsbevis fra banken og kan klare et lån på 2,8 millioner kroner.

Målet oppnådd

Varma har regnet ut han klarer 17.000-18.000 kroner i måneden i renter og avdrag på boliglånet, samt til månedlig nedbetaling på studielånet.



- Fryktet du at du aldri ville komme inn i markedet?

- Nei, ikke så lenge jeg får hjelp av foreldrene mine. Jeg hadde som mål å ha egen leilighet før jeg fylte 25 år, og jeg fylte 24 nå i september. Jeg fikk finansieringsbeviset som 23-åring, så da nådde jeg målet ett år før tiden, smiler han.

Et poeng når du kjøper en andelsleilighet, er at du sparer dokumentavgiften på 2,5 prosent. Det gir en noe lavere inngangsbillett i boligmarkedet. For Varma utgjorde besparelsen drøyt 70.000 kroner. Han var bevisst på å velge en leilighet i et borettslag.

- Og så jobber du selv med boligsalg, hva tenker du om det markedet du opplever?

- Når jeg har visning som megler, håper jeg jo at så mange som mulig dukker opp. Da jeg selv var på visninger, var det derimot litt deprimerende,

Ny begrensning

For nyutdannede er det svært tøft å etablere seg i Oslos dyre boligmarked. Boliglånsforskriften setter blant annet tak om maksimalt fem ganger inntekten i samlet gjeld. Det er et tak Finanstilsynet nå vil ha ned til4,5 ganger, og det gjør ikke inngangsbilletten lettere, i hvert fall ikke i første omgang, Varma er skeptisk til forslaget.

- Med 4,5 ganger inntekten i maksimal gjeld, ville jeg ha hatt jeg råd til en 2-romsleilighet. Blir det 4,5 ganger i gjeldstak, tvinges førstegangskjøpere til å strekke seg maksimalt. Vi så hvordan det var da myndighetene innførte taket på fem ganger inntekten. Men markedet kan dempe seg noe, tror Varma hvis det blir som Finanstilsynet ønsker.