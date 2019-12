Boligprisene fortsetter å falle til tross for hett arbeidsmarked: - Positivt

I 2013 hadde folk med normal inntekt råd til 5 prosent av boligene i Stavanger. Nå har de langt flere hjem å velge mellom.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Statistikken over boligprisene i Norge ble et nytt slag for Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom. Før 2019 forventet eiendomsmeglerne, med administrerende direktør Knut Sirevåg i spissen, at prisene ville øke gjennom året med 2 til 3 prosent. I stedet har det gått andre veien: Boligprisene i Stavanger og omegn har sunket 2,6 prosent de siste 12 månedene.

- Vi er overrasket. Vi var sikre på oppgang på grunn av økt aktivitetsnivå og et bedre arbeidsmarked etter mange vanskelige år, sier Sirevåg.

Mange sitter i «egenkapitalfellen»

I august fortalte sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank om et vanvittig omslag i Stavanger-regionen, der bedriftene har gått fra nedbemanning til masseansettelser og optimisme. Rogaland har på få år gått fra å ha langt høyere ledighet enn landsgjennomsnittet til å være tilbake på snittet, og bare fra sommeren 2018 til i år falt ledigheten 21 prosent i fylket.

Men i boligtallene har ikke optimismen slått ut. Mens Oslo hadde en salgstid på 27 dager i november, lå boligene i Stavanger i snitt ute i 89 dager. Sirevåg melder at antall boliger på markedet er rekordhøyt, samt at netto tilflytning til oljebyen er lav. I tillegg påvirker det Sirevåg kaller «egenkapitalfellen» boligmarkedet.

- Personer som har kjøpt bolig de fem-seks siste årene vil nok selge med tap nå. Hvis de ikke har spart mye penger eller nedbetalt en betydelig del av lånet, vil de ikke ha nok egenkapital. Det gjør livet vanskelig for par som har utvidet familien eller for par som skilles. Da sitter de i en låst situasjon der egenkapitalen rett og slett ikke strekker til, sier Sirevåg.

Boligprisene er 2,6 prosent lavere i Stavanger enn for 12 måneder siden. Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.150.000 kroner. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Boligprisene i Stavanger har vært mildt sagt varierende de siste 20 årene. I en periode var prisene unaturlig høye, og prisstigningen i oljehovedstaden i 2005-2006 var alene på 40 prosent, ifølge Sirevåg. Etter en dupp i 2007-2008 fortsatte prisene oppover fram til sommeren 2013. Boligmarkedet har aldri kommet seg på beina igjen etter oljenedturen rammet byen i 2014. Sirevåg ser imidlertid noen positive aspekter.

- Prisene i byen har vært unaturlig høye. Det vi kaller «sykepleier-indeksen», altså hva folk med «vanlig» inntekt har tilgang på, viste at man med normal inntekt i 2013 hadde råd til 5 prosent av boligene i byen. Nå viser indeksen at denne gruppen har råd til 35 prosent av boligene, sier Sirevåg og fortsetter:

- Det er positivt fordi det er grunnleggende i Norge å eie sin egen bolig. I kampen om arbeidskraft er ikke boligprisene et hinder i Stavanger. Tilsvarende tall i Oslo er 4 prosent.

Tegn på at 2020 blir bedre

I november sank boligprisene i Stavanger med 1,4 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,8 prosent. Dermed har byen en svakere vekst enn Bergen (-0,3 prosent), Oslo (+0,6) og Trondheim (0,0 prosent).

Sirevåg i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom ser imidlertid antydninger til lysere tider.

- Det er tegn som tyder på at 2020 vil bli bedre. Tilbudet kan ha nådd en topp. I november kom det færre nye boliger på markedet enn boliger som ble solgt. Det er første gang på lenge at det har vært nedgang i varelageret. Nyboligsalget er fortsatt krevende, men på gode prosjekter er det god interesse, sier direktøren.

Boligene i Stavanger lå i gjennomsnitt til salgs i 89 dager i november. Tilsvarende tall i Bergen og Oslo var henholdsvis 42 og 27. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Sirevågs forsiktige juleønsker er en prisstigning på mellom 0 og 3 prosent og en lavere omsetningstid. Bergen har for eksempel under halvparten av omsetningstiden i Stavanger - bergenserne bruker kun 42 dager på å selge en bolig i snitt.

- Den lange omsetningstiden her skaper uro. Det er krevende å selge en bolig i Stavanger, og vi håper at antall dager går ned i 2020, sier Sirevåg.