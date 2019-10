Boligprisene sank med 1,1 prosent i september, men øker 0,2 prosent korrigert for normale sesongsvingninger. Boligprisene kan falle med 2 prosent i fjerde kvartal.

Det viser tall fra Eiendom Norge lagt frem nå klokken 11. Boligprisene i Norge var i september 2,6 prosent høyere enn i september 2018.

- 1,1 prosent fall er en ganske normal utvikling for september. Vi venter et fall på 2 prosent i fjerde kvartal, sa adm. direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge på en pressekonferanse torsdag.

- Vi er helt på linje med våre forventninger for året om en vekst på 3 prosent, sa Dreyer. Hittil i år er boligprisene opp 5 prosent.

I Oslo falt boligprisene med 1,1 prosent i september, det samme som landet for øvrig. Sesongkorrigert steg prisene med 0,7 prosent i hovedstaden. Boligprisene i Oslo er nå 4,7 prosent høyere enn for ett år siden.

- Vi forventer at prisene i Oslo skal noe ned, men vi ligger an til vår prognose om en vekst i år på 5 prosent. Prisene i Oslo har ennå ikke tatt igjen rekordnivåene fra pristoppen i februar 2017. De reelle prisene er vesentlig under det nivået vi har i dag hvis du tar høyde for lønns- og prisveksten, sa Dreyer.

I Oslo tar det nå i gjennomsnitt 36 dager å selge en bolig, mens landsgjennomsnittet er på 47 dager.

Varierende

Ser vi på septemberprisene de seneste årene, steg de på landsbasis med marginale 0,1 prosent i fjor, mens de falt med 1,6 prosent i 2017. I det sterke boligåret 2016 var det et fall på 0,1 prosent.

I august var boligprisene opp 1,9 prosent, 0,9 prosent korrigert for sesongvariasjoner. Det betyr at det var en sterkere oppgang i august enn det som er normalt, men denne oppgangen kom etter en nokså svak juli måned.

Obos utgjør ingen stor del av bruktboligmarkedet, men Obos-prisene i september var opp 0,9 prosent. I Oslo har den gjennomsnittlige Obos-leiligheten i år steget med hele 8,4 prosent og med 7,2 prosent på landsbasis. Den generelle boligprisoppgangen viser en noe svakere utvikling.

Mot ny salgsrekord

Det ble solgt 4,1 prosent flere boliger i september i år enn på samme tidspunkt i fjor. Det er bare 2014 som har et høyere salgsvolum enn i år.

- Det ligger an til en ny salgsrekord i det norske boligmarkedet i år med god margin, sa Dreyer på konferansen. Akkumulert er det aldri solgt så mange boliger som ved utgangen av september i år.

Sjeldent høyt

Adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom Markedet uttalte i en forhåndskommentar at markedet har overrasket litt i september.

Ut fra DNBs egne tall peker prisene ifølge Buraas opp og mellom 0,5 og 1 prosent på landsbasis. I Oslo er det en prisvekst i DNB-porteføljen på mellom 1 og 1,5 prosent.

REKORD: Terje Buraas i DNB Eiendom kan melde om rekordomsetning i september. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Tradisjonelt er høsten den svakeste tiden på året i boligmarkedet. Det er ventet et visst prisfall i høst, som sender årsveksten ned mot et par prosent. For tiden stiger de norske boligprisene med omtrent det samme som den generelle prisstigningen i samfunnet, konsumprisindeksen.

