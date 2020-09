Boligprisene steg med x,x prosent i august

Festen i boligmarkedet fortsetter, prisoppgangen i august var sterkere enn normalt.

Den seneste boligprisstatistikken fra Eiendom Norge viser at boligprisene på landsbasis økte med x,x prosent i august. Korrigerer vi for det som er normale sesongsvingninger i måneden, var det en prisoppgang på x,x prosent.

De seneste tolv månedene har boligprisene i Norge steget med x,x prosent.

August er normalt en sterk måned i boligmarkedet. I fjor var augustoppgangen på 1,9 prosent, året før var oppgangen 0,8 prosent. Det er svakt til august å være, for i 2017 økte boligprisene med 1,2 prosent.

I juli steg boligprisene med 0,4 prosent, som var klart sterkere enn normalt for måneden.

Solid vekst

Adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom uttalte til Nettavisen før tallene ble kjent at deres portefølje indikerte en oppgang på mellom 1 og 2 prosent.

Handelsbanken Capital Markets ventet en solid prisoppgang i august og så for seg en sesongjustert prisvekst på 0,9 prosent.

DNB Markets tror at oppgangen de kommende månedene vil være rundt 1 prosent sterkere enn normalt. Meglerhuset spådde for en uke siden at boligprisene kunne stige med hele 10 prosent gjennom 2020 og 2021.

Boligmarkedet er særlig fyrt opp av de lave rentene, og Handelsbanken skriver at det har gitt et markert løft i husholdningenes kjøpekraft i budrundene.

Byr mye mer

Nordea Markets gjør i sin seneste markedsrapport et poeng av at en rentenenedgang på 1,25 prosentpoeng gjør at budgivere kan by hele15 prosent mer. Forutsetningen er et boliglån over 25 år, men ellers uendrede inntekter for låntakerne.

Men det er tegn til at deler av boligmarkedet dabber av. Folk har kastet seg rundt, og Handelsbanken skriver at mye av aktiviteten og prisveksten har kommet raskere fremfor å fordele seg mer over tid.

Men skulle den friske boligprisveksten holde seg utover året, kan dette fremskynde renteøkninger fra Norges Bank.

Festbrems

En festbrems i markedet kan være en innstramming i boliglånsforskriften. Finanstilsynet går ikke inn for å videreføre de høye såkalte fleksibilitetskvotene. I mars ble fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften økt til 20 prosent.

Det skulle gjøre det enklere å begrense de negative virkningene på norsk økonomi som følge av koronakrisen. Etter den ordinære boliglånsforskriften kan bankene i inntil 10 prosent av søknadene avvike kravene i forskriften, inntil 8 prosent av søknadene i Oslo.

Ett av de viktigste kravene i boliglånsforskriften er at samlet gjeld ikke skal overstige fem ganger inntekten. Her stanger mange boligsøkere i taket.