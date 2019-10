Boligselgerne får svi med ny lov - forsikringstopp spår flere konflikter

Boligeierne må regne med flere krangler og høyere kostnader når se skal selge boligene fremover, mener bransjeekspert.

HOTEL BRISTOL (Nettavisen Økonomi): Nettavisen omtalte tidlig i år at Eiendom Norge fryktet en kjempesmell for boligselgerne ved skjulte feil og mangler i boligen.

Norske boliger i dag selges «som de er», «as is». Det betyr at kjøper i utgangspunktet overtar boligen slik den står på salgstidspunktet, med den slitasjen, de feilene og de manglene som boligen har.

Som boligselger har du ansvar i fem år etter salget for vesentlige skjulte feil ved boligen. Med den nye avhendingsloven vil kjøperne ha ansvar for skjulte, mindre feil opp til 10 000 kroner. Selger må dekke alle kostnader over det, som betyr vesentlig økt risiko.

Formålet med den nye loven er blant annet å få til færre konflikter i bolighandel. Det har adm. direktør Jørn Gisvold i Söderberg & Partners liten tro på. Selskapet er et av Nordens største innenfor forsikringsmegling og forsikringsrådgivning.

Les også: Slik blir den nye loven om boligsalg

Mange flere konflikter

- Gjennomsnittlig vesentlighetsgrense i dag er på 175.000 kroner. Ved å ta dette beløpet ned til 10.000 kroner, vil det skape mange flere krav og konflikter, advarte Gisvold på den årlige eiendomskonferansen til Finans Norge og Eiendom Norge tirsdag.

- Enhver kostnad ved transaksjonen legges over på selger. Vi ønsker en løsning a la den danske modellen, der risikoen og kostnadene fordeles mellom kjøper og selger, fortsatte han.

Den nye avhendingsloven ventes å tre i kraft fra enten 2020 eller 2021. Et av kravene i den nye loven er at det stilles større krav til takstmennenes kompetanse. Det er alle enige om er bra, men denne kompetansen kommer ikke over natten.

Les også: Ap vil selge lovforslag om boligsalg i retur

Tar tid

- Blir takstmannen bedre bare fordi det kommer en ny forskrift? Sannsynligvis ikke, svarte Gisvold på sitt eget retoriske spørsmål.

- Hvis takstene blir bedre, vil det hjelpe på konfliktnivået. Hvis selgerne bedre til å opplyse om feilene, vil også det hjelpe, men begge deler vil ta tid. I starten vil vi ha like inkompetente takstmenn, og selgerne er de samme. Vi tror på et vesentlig høyere konfliktnivå, advarte igjen Gisvold.

Boligselgerne kan sikre seg ved å tegne en boligselgerforsikring (eierskifteforsikring). Denne forsikringen dekker helt eller delvis ansvaret som selgeren har overfor kjøperen etter avhendingsloven.

Men Gisvold tror antall krav kan stige med så mye som 25 prosent i starten. Det må boligselgerne betale for.

Les også: Dette er en gave til norske forbrukere

Prisen må opp

- Prisen på boligselgerforsikring må opp, det er på langt nær lønnsomhet i produktet i dag. Ellers må kvalitetene på takstrapportene opp for å få kostnadene ned. Det er ingen tvil om at på kort og mellomlang sikt blir takstene dyrere. Det gjør transaksjonskostnadene vesentlig dyrere, spådde Gisvold.

Adm. direktør Hedda K. Ulvness i Eie Eiendomsmegling håpet at den nye loven vil få ned konfliktnivået i bolighandler på lang sikt. På kort sikt tror hun ikke det skjer.

- Det er mye som skal virke sammen, som kompetansen hos takstmenn, og det tar lang tid før domstolene skaper presedens. I tillegg må eiendomsmegleren på banen i mye større grad. Jeg tar selvkritikk på vegne av bransjen, vi må bli mer offensive i rådgivningsrollen, sa Ulvness.

ØKER PÅ KORT SIKT: Hedda Ulvness i Eie Eiendomsmegling tror konfliktnivået øker på kort sikt med den nye avhendingsloven. Foto: (Eie Eiendomsmegling)

Nye produkter

Hun mener den nye avhendingsloven tvinger bransjen til å utvikle forsikringsprodukter som passer den nye loven.

- Vi må tenke produktutvikling i fellesskap, i dag er kjøper og selger livredde, sa Ulvness.

Kommunikasjonsdirektør Dag Are Børresen i Help Forsikring var den i panelet som var mest positiv til den nye loven

- Det er vi av to hovedgrunner. Den ene er reguleringen av takstbransjen, som nå blir en offentlig styrt takstbransje. Nå kan vi etterpå takstmennene på en måte vi ikke har hatt mulighet til tidligere.

Les også: Avhendingsloven - forslaget sendes ikke tilbake til regjeringen

Gir bedre informasjon

- Den andre grunnen er at selger er viktig premissleverandør til takstmannen. Det er bedre med god informasjon fra selger, enn at takstmannen låser seg inn. Nå kan vi søke etter hvem som har visst hva, om det er tilbakeholdt opplysninger fra selger, og at selger ansvarliggjøres for mer, sa Børresen.

Han var likevel enig i at det kan bli en ruskete overgangsperiode, med flere berettigede krav. Men på lang sikt spådde Børresen at forsikringprisene reduseres.

Help Forsikring tilbyr boligkjøperforsikring, som er kjøpers motvekt til selgers eierskifteforsikring. Nettavisen Økonomi skrev mandag at Help Forsikring har satt et tak på 30.000 kroner på dekningen av utgifter til skadedokumentasjon. Det liker Forbrukerrådet svært dårlig.

Over 200.000 kroner

- Det koster mye å dokumentere for eksempel feil knyttet til drenering og grunnforhold, tak som lekker eller råteskader, påpekte direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Ifølge tall Forbrukerrådet har hentet fra tvistesaker i lagmannsretten, kan det fort koste mellom 70.000 og 270.000 kroner å dekke utgifter til fagkyndige. Børresen forsvarte taket med at de har satt dette taket på takstutgifter, fordi de fleste skader lar seg dokumentere innenfor dette beløpet.

- Dette vet vi fra 70.000 løste saker for våre kunder, hevdet Børresen.