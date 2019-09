Boligskatt: Eierne av luksusboliger får kjemperabatt

Eierne av de aller dyreste boligene i Oslo sparer store summer på lav eiendomsskatt og stor formuesrabatt på boligen. - Bingosystem, raser Høyre.

Nettavisen Økonomi har sett på eiendomsskatten og formuesverdiene til ti av Oslos desidert dyreste eiendommer som nå ligger ute for salg på Finn.no. Prisantydningen ligger fra 30 til 100 millioner kroner.

Konklusjonen er: Det er ingen tvil om at kjøperne av disse eiendommene slipper usedvanlig billig unna.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg mener takseringen som Oslo kommune baserer seg på, virker helt tilfeldig.

Bingosystem

- Det er nesten et slags bingosystem hva slags eiendomstakst du kommer ut med. Jeg møtte under valgkampen en familiefar som bodde i et rekkehus på Smestad. Han kunne fortelle at naboen hadde et rekkehus med identisk standard, men allikevel betalte han 10.000 kroner mer enn naboen i årlig eiendomsskatt.

- At det kan bli så store utslag for identiske boliger, viser at eiendomsskatten slår helt tilfeldig ut. Det undergraver troverdigheten til skattesystemet, sier Høyres toppkandidat i Oslo.

BINGOSYSTEM: Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg reagerer kraftig på tilfeldighetene i skattetaksering av boliger. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

En ny eier av den rådyre byvillaen Sigyns gate 3 på Frogner oppnår en samlet besparelse på nesten 300.000 kroner i året.

Ifølge salgsoppgaven utgjør eiendomsskatten for i år beskjedne 67.200 kroner. Den burde ha vært på 226.200 kroner, gitt reglene for Oslo (se faktaramme). Årlig besparelse: 159.000 kroner.

Fakta Eiendomsskatt i Oslo ↓ Eiendomsskatten for boliger i Oslo utgjør nå 3 promille av den antatte boligverdien.

Skattegrunnlaget er fastsatt til 80 prosent av boligens antatte omsetningsverdi, i tillegg til et generelt bunnfradrag på 4,6 millioner.

Er boligen din verdt mindre enn 5,75 millioner kroner, betaler du i år sannsynligvis ikke eiendomsskatt i Oslo.



De ti boligeierne i Nettavisens oversikt sparer i år 40.000-159.000 kroner i eiendomsskatt, takket være gavmildheten og tilfeldigheten fra eiendomsskattekontoret i Oslo. Også NRK har avdekket hvor tilfeldig eiendomsskatten er og den store rabatten som eierne av dyre boliger oppnår.

Store gavepakker

Men boligene har også usedvanlig gunstige formuesverdier. For Sigyns gate 3 er denne verdien satt til lave 9,28 millioner kroner, altså 9,3 prosent av antatt salgsverdi. Boligen du bor i - primærboligen - kan imidlertid ha en ligningsverdi på inntil 25 prosent, i dette tilfellet 25 millioner kroner.

Det blir mye skattebesparelse av en sånn formuesrabatt (se faktaramme).

Fakta Formuesskatt ↓ Beregnes av nettoformue, dvs. etter fradrag av gjeld

Skattesatsen i 2019 er 0,85 prosent for nettoformuer over bunnfradraget på 1,5 millioner kroner

For ektefeller slås bunnfradaget sammen til 3 millioner

I Sigyns gate 3, der prisantydningen er hele 100 millioner kroner, slipper eieren unna med 66.160 kroner i formuesskatt, mens den hadde vært på 200.000 kroner på 25 prosent. Årlig skattebesparelse utgjør 133.000 kroner, og til sammen snakker vi altså om bortimot 300.000 kroner i skatterabatt.

Nettavisens beregninger viser at formuesverdien for alle de dyre boligene i tabellen ligger på 9-13 prosent av prisantydningen. Sammenliknet med en maksimal formuesverdi på 25 prosent, ligger årlige skattebesparelser fra 32.500 kroner til 133.000 kroner

Nettavisen Økonomi skrev at besparelsene utgjorde opp mot 1,3 millioner kroner, men hadde brukt feil sats for formuesskatten. Dette beklager vi.

Men uansett betyr det at de samlede årlige besparelser for de ti boligeierne i år ligger på 800.000 kroner. Forutsetningen er at eierne er mer eller mindre gjeldfri.

