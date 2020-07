Boligtallene er klare: Denne gangen tok ikke ekspertene feil

Nok en gang overrasker boligmarkedet.

KVADRATUREN (Nettavisen Økonomi): Det kom overraskende på de fleste, ikke minst eiendomsbransjen selv, da boligprisene steg med 1,9 prosent i mai - 1,4 prosent korrigert for normale sesongsvingninger.

Det var mer enn én prosent over forventningene. DNB Markets ventet en sesongkorrigert økning i boligprisene på 0,3 prosent. I Oslo steg prisene med hele 2,4 prosent i mai.

Det var derfor spenning knyttet til tallene Norsk Eiendom, som representerer så å si alle meglere i Norge, la fram fredag formiddag. I forkant kom Obos-tallene, som viste vekst også i juni - opp 0,4 prosent i Oslo og 0,2 prosent på landsbasis. Det var på samme nivå som juni 2019.

De nye tallene fra Norsk Eiendom viser at prisene steg med 0,8 i juni. Det er 3,5 prosent høyere enn for et år siden. Korrigert for sesongvariasjon steg boligprisene med 1 prosent i juni. Sterkeste prisvekst var i Asker og Bærum, med 3,1 prosent.

I Oslo var prisveksten 1,4 prosent, men 1,7 prosent sesongjustert. Årsveksten for landet var på 3,5 prosent i juni. Norsk Eiendom forventer en moderat vekst framover. I snitt tar det nå 50 dager å selge en bolig, men 25 dager i Oslo.

- En voldsomt kraftig vekst. Det er solgt 1,7 prosent færre boliger enn i samme periode i fjor, men markedet har hentet seg inn igjen, fastslår Henning Lauridsen, direktør i Eiendom Norge.

Nesten to prosent i borettslagene

NBBL, som representerer borettslagene, la fram statistikk på torsdag som viste at borettslagsboliger steg 1,8 prosent nominelt i andre kvartal 2020.

- Etterspørselen i boligmarkedet har vært overraskende robust i møte med koronakrisen. Rentekuttene har utvilsomt vært en kraftig stimulans. Men vi skal heller ikke undervurdere betydningen av de store finanspolitiske krisepakkene som kom raskt på plass, sa sjeføkonom i NBBL, Christian Frengstad Bjerknes i presentasjonen av tallene.

Les også: Investere i bolig? Ekspertene er ikke i tvil om hvilke Oslo-områder du bør gå for (+)

Ifølge Frengstad Bjerknes var dette overraskende høy prisvekst. Samtidig advarte han mot ubegrunnet optimisme og pekte på flere tendenser som kan svekke boligmarkedet på lengre sikt: kraftig økonomisk nedgang internasjonalt, fall olje- og boliginvesteringer, boliglånsforskriften og usikkerheten fram til en Covid 19-vaksine er på plass.

- Rekordartet juni

Leder i DNB Eiendom, Terje Buraas, forteller om en rekordsterk juni med høy aktivitet og mye salg:

- Antall solgte enheter ligger 10–15 prosent over fjoråret, og vi har hatt en prisøkning på over én prosent blant boligene vi har solgt.

Les også: Rekordhøye leiepriser i Oslo

I en melding sendt ut onsdag forventet Buraas en “historisk økning på opp mot 2 prosent (sesongjustert)”. Juni er vanligvis en måned med lavere aktivitet, hvor det ikke er unormalt med prisnedgang på mellom 0,6 og 0,7 prosent.

FLERE OPPDRAG: - DNB Eiendom har tatt inn vesentlig flere oppdrag enn i juni 2019, og mye tyder på trenden vil fortsette utover sommeren og høsten, sier Terje Buraas i DNB Eiendom. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Buraas tilskriver de gode juni-tallene blant annet at såvel selgere som kjøpere og meglere ferierer hjemme eller i Norge i år og følger boligmarkedet tett.

- DNB Eiendom har tatt inn vesentlig flere oppdrag enn i juni 2019, og mye tyder på trenden vil fortsette utover sommeren og høsten. Vi ser også at utstedelser av finansieringsbevis ligger over normalt for sommeren, og det bekrefter at det både er kjøpere og selgere ute i markedet.

Les også: Obos-tallene: Fortsatt prisvekst, på tross av krisen

Et oppdemmet behov fra mars og april, samt utsikter til lave renter fremover, forklarer mye av den store interessen nå, tror Buraas.

- Så langt er vi ikke bekymret for prisvekst fordi boligmarkedet har vært svært stabilt og velfungerende, og prisveksten har heller ikke vært unormal høy over tid. Men vi må huske på at vi lever i en usikker tid der Korona kan blusse opp igjen, og de økonomiske utfordringene er uforutsigbare, sier Terje Buraas.