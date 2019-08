Boligtopp: - Vi har verdens beste boligmarked

For tiden fungerer det norske boligmarkedet fantastisk bra, mener en nestor blant eiendomsmeglerne. Men én ting bør bankene og myndighetene gjøre noe med.

Etter flere år med til dels kraftig økning i boligprisene, har veksttakten dabbet kraftig av det seneste året. Junitallene til Eiendom Norge viste en økning på landsbasis de seneste tolv månedene på 2,6 prosent.

Adm. direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren er glad for at det norske markedet har roet seg ned og skryter av vårt hjemlige boligmarked.

- Ja, det norske boligmarkedet fungerer kjempebra, vi har aldri hatt et så godt boligmarked som nå. Det er lav prisstigning, og boligmarkedet er gjennomsiktig og forutsigbart. Boligselgerne får solgt, og vi har trolig det best fungerende og regulerte boligmarkedet i verden, sier Meier til Nettavisen Økonomi.

Skjevdeling

- Men et ønske er at myndighetene gjør noe med boliglånsforskriften for førstegangskjøpere som har betjeningsevne, men som ikke har foreldre eller andre til å hjelpe seg. Vi får en skjevdeling i markedet, og jeg skulle ønske at halvparten av den kvoten bankene har på å avvike fra boliglånsforskriften kunne ha vært satt av til førstegangsetablererne, fortsetter hun.



Boliglånsforskriften skal opp til ny vurdering i høst. Et sentralt krav i forskriften er at lån ikke skal innvilges dersom kundens samlede gjeld overstiger fem ganger årsinntekt. Dette vil spesielt unge låntakere kunne slite med.

Kl. 11 slipper Eiendom Norge boligtallene for juli. Obos-tallene viste i Oslo en oppgang på 0,3 prosent, som er noe sterkere enn normalt. Men Obos står bare for en liten del av totalmarkedet.



- Hvordan ser en typisk juli måned ut i det norske boligmarkedet?

- Juli er normalt en litt kjedelig måned, der mange av meglerne puster ut. Men i år har de jobbet mer enn vanlig. Det skyldes at det er mange boliger som er til salgs og som meglerne skal få unna. Hos oss har vi sett en noe større aktivitet i juli i år enn i juli fjor, og sånn det har vært i hele år.

Meier sier at omsetningen av boliger i juli gjerne ligger i underkant av halvparten av omsetningen i en normal måned. Et typisk volum for juli er 4500-5000 solgte boliger.

Små leiligheter

- Det går mest i små leiligheter i juli, veldig ofte er det studenter og førstegangsetablererne som kjøper. Du kan si at juli måned er den måneden der flest foreldre hjelper barna sine inn i boligmarkedet. I tillegg har vi en del som vil bli kvitt boligene, så det er en del overliggere. Det er derfor normalt med et prisfall i juli, sier Meier.



- Ja, hva tror du om prisutviklingen?

- Ut fra våre tall tror vi på et lite fall i boligprisene, og det gjelder også i Oslo, svarer Meier.

- Hvor mye vekt skal vi legge vekt på julitallene, hvor god indikator er denne måneden?

- Jeg tar alltid julitalle med en klype salt, de er litt «fingeren i været». Vi må se julitallene sammen med tallene for juni og august, svarer Meier.



Få familieboliger

- Hvordan vil du oppsummere juli for Privatmegleren, er det noe som slår deg?

- Totalt har det gått mange leiligheter og noen sjøhytter. Det er derimot lite familieboliger ute i juli, de kommer vi til å se fra midten av august.



- Jeg anbefaler alle som skal selge i høst og legge ut boligen for visning allerede i august, slik at de får med seg både september og oktober. Det kan gå med to og tre visninger før boligen er solgt. Erfaringene i år er at boligene selges, men det tar noe lengre tid, sier Meier.



- Og hva tror du om markedet fremover?

- Jeg tror på en god høst, det er mange boliger som skal ut. Vi ser at volum avler volum, en høy omsetning gjør at det kommer flere interessenter på banen. Både for selgere og kjøpere er det et godt marked, mange selger og kjøpere gir en god balanse.

Tar unna

- Jeg var en stund redd for at det skulle komme litt for mange boliger ut i markedet, men det klarer å absorbere effektene av nybygg, sier Meier.

Hun og Privatmegleren har tidligere spådd at boligprisene på landsbasis kunne stige med 3,5 prosent i år og med litt mer i Oslo.

- Men vi ser nå at vi har vært litt for optimistiske. Det ligger an til en noe lavere pristakt, omtrent på nivå med den generelleprisstigningen i samfunnet, sier Meier. Med andre ord snakker vi om en boligprisvekst i 2019 på 2-3 prosent. Det tilsier i så fall en såkalt realvekst nær null: Boligen du eier er ikke mer verdt hvis vi korrigerer for inflasjonen.