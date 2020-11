Boligtopp om oktobermarkedet: - Tallene våre er overraskende sterke

Boligprisene i oktober blir trolig langt sterkere enn det som er normalt.

Onsdag formiddag slipper Eiendom Norge boligtallene for oktober. De kan bli overraskende sterke, ettersom det normale er at boligprisene faller i oktober. I september steg boligprisene overraskende med 0,4 prosent.

I fjor var det et fall i oktoberprisene på 0,8 prosent, mens i oktober 2018 falt boligprisene med 0,6 prosent. Ferske tall fra Obos viser en oppgang på landsbasis på 1,6 prosent i foregående måned, en del mindre i Oslo.

- I vår portefølje ser vi pluss. Styrken i markedet vi hadde i september fortsatte inn i oktober, det gjelder både antall visninger og boliger som går over prisantydning. Det er nesten så jeg lurer på om jeg ser på tallene fra september, sier adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom til Nettavisen Økonomi.

En enkel årsak

Buraas og DNB Eiendom tror på en prisvekst i oktober på 0,5 prosent.

- 60 prosent av boligene vi solgte i oktober, gikk over prisantydning. Tallene er overraskende sterke i vår portefølje. Årsaken er veldig enkel: renten, sier Buraas. 1 prosentpoeng ned på renten er anslått til å gi en boligprisvekst på 10 prosent over en treårsperiode.

Buraas sier flere fra nå flytter pengene fra andre aktivaklasser og inn i eiendom. Det gjelder også nye generasjoner som kanskje har fått et par millioner på bok, men ser at banksparing ikke gir noen avkastning.

- Vi ser også at det er flere foreldre på visning på vegne av barna, og de ser på bolig som en langsiktig investering, sier Buraas. Han minner likevel om at det er full gevinstbeskatning på sekundærboliger, 22 prosent.

Når det gjelder omsetningen, kan DNB Eiendom viser til 14 prosent høyere salg enn i oktober i fjor.

3-roms

- Hvor er veksten sterkest?

- Nesten hele veksten er innenfor leiligheter, og det selges veldig mange 3-romsleilighter. Det skyldes to ting: Disse leilighetene kjøpes for utleie, og noen boligeiere kjøper seg opp. Det kan ha med hjemmekontor å gjøre, det er krevende å ha en 2-romsleilighet hvis begge har hjemmekontor.

- De som har råd, går da en størrelse opp, dette hører jeg nevnes oftere og oftere, svarer Buraas.

Det er ikke bare i Oslo det er «trøkk». Buraas sier sentrumsområdene i både Bergen og Stavanger trekker opp. Stavanger er den av storbyene som har hatt den svakeste prisutviklingen de seneste ti årene, men også her løsner det.

- «Liggetiden» for boliger i Stavanger er blitt ekstremt mye kortere. I vår portefølje er den nå nede på 50 dager, mens tidligere har det tatt 70-90 dager før boligene er blitt solgt, sier Buraas.

Nærmer oss 2016

Boligmarkedet fremover mot jul er normalt den svakeste tiden på året, med fallende omsetning og lavere priser spesielt i julemåneden desember. Det tror ikke Buraas vil skje i år.

- Nei, jeg tror vi får Samme trenden som vi så før sommeren og påsken og ikke den stillheten vi har i normalt år. I volum nærmer vi oss nå nivået fra 2016, der det er vanskelig å få tak i enkelte, leiligheter.

Buraas spår nå full aktivitet i romjulen, noe de ikke har hatt før. Juleferien kan «avlyses».

- At det blir trafikk og visninger i romjulen, er jeg ganske sikker på. Slik som markedet er nå, er vårt råd til selgerne å ha leiligheten ute for salg gjennom hele julen Kjøperne er der, sier Buraas, som lenge har vært bekymret for tilveksten i Oslo.

Folk er praktiske

- Ideelt sett, hvor bør det bygges flere boliger i Oslo?

- Folk spør etter kollektivknutepunkter, de er praktiske og vil ha enklest til og fra jobb. Derfor må vi få boliger der det er kollektivtransport. T-banen er en magnet, så derfor har jeg veldig tro på Ensjø-området fremover, sier Buraas.

Og ti måneder ut i koronaåret 2020 er det aldri blitt solgt så mange boliger som i år. Buraas tror nå på videre prisvekst fram mot jul, og altså at aktiviteten i desember vil bli langt høyere enn hva som er vanlig i julemåneden.

- I Oslo er det for eksempel solgt hele 30 prosent flere eneboliger enn i fjor, som er en betydelig økning, sier Buraas. I snitt er salget ellers på linje med 2019 i hovedstaden, ifølge DNB Eiendoms egne tall.

Prispress

Samtidig som det aldri tidligere har blitt solgt så mange boliger som i år, er antallet boliger til salgs lavt. Det gjelder også antall helt nye boliger, som igjen bidrar til ytterligere prispress i bruktmarkedet.

- Det er nå under 12 000 boliger for salg i Norge, noe som er langt under normalen. Da sier det seg selv at det i mange tilfeller blir tøff konkurranse om objektene som ligger ute, sier Buraas.