Boligtoppen har aldri sett noe liknende: - Vekst på 43 prosent

Et segment av boligmarkedet tar fullstendig av.

- Markedet eksploderer. Vi har aldri hatt så høy prosentvis økning i januar/februar tidligere, sier Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.

Hun viser til boliger i prisklassen 10-15 millioner kroner. De selges lettere enn i rimeligere prisklasser.

Hun forteller at de solgte 743 boliger i denne prisklassen i 2019, men i 2020 solgte de 933 boliger mellom 10-15 millioner kroner.

- I januar i år hadde vi en vekst på 43 prosent, sier hun.

Også boliger for over 15 millioner kroner går bra. Privatmegleren så en vekst på 50 prosent i januar i år. Hittil i år har de solgt 52 boliger i denne prisklassen, mens det på samme tid i fjor var 33 salg for over 15 millioner kroner.

I hele 2019 solgte de 299 boliger i denne prisklassen, mens det ble solgt 370 i 2020.

Det er ikke bare Privatmegleren som erfarer at det er vekst i salget av dyre boliger.

- Hittil i år er det solgt 20 prosent flere boliger over 10 millioner kroner enn i samme periode i fjor, sier Terje Buraas, administrerende direktør i DNB Eiendom.

DNB ser imidlertid at det er spesielt leilighetsmarkedet det er en økning i, spesielt i prisklassen 10-15 millioner kroner.

- Det selges flere dyrere leiligheter, mens salget av eneboliger er stort sett det samme som i fjor, sier han.

Har tro på markedet framover

Buraas tror årsaken er at boligmarkedet ikke har tatt noen pauser, for eksempel pleier det å være roligere i julen, noe det ikke var sist jul.

- Det er mer fokus på bolig, folk pusser opp og kjøper som aldri før. Det er for øvrig likt for alle prisklasser, sier han.

Med lavere rentenivå har mange råd til å finansiere en dyrere bolig enn før, og man kan få bra igjen for boligen om man selger i markedet vi har nå.

Meier i Privatmegleren tror også rentenivået kan ha noe å si, men mener også salgsveksten i de høyere prisklassene reflekterer kjøpegruppen.

- Årsaken til at det selges mer av såpass dyre boliger, kan skyldes at denne kjøpegruppen er folk som følger med på makroøkonomi og børsen. De er bevisste på timingen for når de selger seg ut og kjøper seg dyrere bolig, sier Meier.

Hun tror dette henger sammen med troen på boligmarkedet framover og at prisene skal øke, i tillegg til at det er lave renter og at mange har lavt forbruk nå. Man bruker lite penger på sosiale ting, og ingenting på utenlandsreiser.

- Men vil de ikke gå på en smell når rentene går opp, om de kjøper så dyre boliger nå?

- Nei, jeg tror ikke vi kommer til å se det. Selv om rentene går opp, tror jeg ikke de vil gå så veldig mye opp. Det er ingenting i internasjonal eller norsk økonomi som tilsier at Norge plutselig skal sette opp renten men fem prosent, det vil ta mange år, sier Meier.

Heller ikke Buraas tror rentestigning vil slå galt for boligeiere, og spesielt ikke for dem som kjøper boliger for 10 millioner eller mer.

- Den kjøpegruppen har gjerne god økonomi og mye egenkapital, men det vil jo alltid være noen som tar seg vann over hodet, sier han.

Arveavgift kan påvirke kjøp og salg

En annen årsak til at boliger for over 15 millioner går unna, tror hun skyldes arveavgiften.

- Hvis det blir regjeringsskifte til høsten, kan det komme endring i arveavgiften. Det er nok noen velstående mennesker som fremskynder arven nå, for å slippe arveavgiften. Det kan være med på å øke salget, sier hun.

Her snakker vi imidlertid gjerne boliger til over 25 millioner kroner.

Det er dessuten ikke bare i Oslo salget av dyre boliger går unna. Meier ser samme trend i resten av landet, selv om prisnivået på dyre boliger ikke er like høyt som i Oslo.

- Vi ser stadig vekk at det selges dyrere boliger i resten av landet. Selv om prisnivået er noe annet, tror jeg årsaken er den samme som i Oslo; kjøpegruppen har tro på boligmarkedet, samt ønsker og har anledning til å kjøpe dyrere bolig, sier hun.

Selger mer nybygg

Selv om det er de dyre boligene som trender salgsmarkedet nå, ifølge Meiers erfaring, er det også stadig flere som velger nybygg.

- Salget av nybygg vokser ekstremt mye nå. Det henger nok sammen med at det er få bruktboliger til salgs, og mange tror det vil bli prisvekst. Derfor kan det lønne seg å kjøpe bolig til fastpris i dag, sier Meier.

I hele 2020 solgte Privatmegleren 2400 nybygg-boliger, og bare i januar i år solgte de 370.

Buraas i DNB ser også at det er en positiv trend i nybygg-salget.

- Det er vanskelig å være bastant så tidlig på nyåret, men de salgsstartene vi har hatt så langt har vært positive. Det handles nytt, sier han.

Han tror imidlertid ikke folk velger nybygg på grunn av en potensiell prisvekst.

- Bruktmarkedet er helt støvsugd, men jeg tror folk bryr seg mer om hvilket område boligen ligger i enn om det er ny eller brukt bolig, sier Buraas.

- Jeg tror mange også tenker på vedlikeholdsbehovet. Kjøper du nybygg, er alt helt nytt i starten og det krever mindre vedlikehold. Vi er praktikere, sier han.

