Boligtopper spår prissjokk i Oslo

Boligprisene i Oslo de to neste årene kan øke så mye som boligkjøpere bare kan ha mareritt om.

KVADRATUREN (Nettavisen Økonomi): Mandag morgen slippes den seneste sykepleierindeksen (se faktaramme under) til Eiendom Norge. Den skal vi komme tilbake til, men for sykepleiere og andre med helt vanlige jobber og inntekter blir det knalltøft fremover i Oslos boligmarked.

Det seneste året har boligprisene i Norge steget med 4,3 prosent på landsbasis og med 6,1 prosent i Oslo.

- Jeg tror vi havner på en prisvekst for landet i år på 4-5 prosent og opp mot 7 prosent i Oslo, sier adm. direktør Grethe W. Meier i PrivatMegleren til Nettavisen Økonomi.

Veldig redd

- Neste år tror jeg vi får en tosifret vekst i Oslo, og jeg er enda mer redd for 2022. Jeg er veldig redd for 2021 og 2022. Hvis vi ikke gjør noen hastegrep nå, vil dette bare eskalere og fortsette. Det er mange som har mye penger i Norge, understreker Meier.

- Med dine spådommer kan vi få en samlet boligprisvekst på 25-30 prosent i Oslo for årene 2020-2022?

- Ja, dessverre, fordi det kommer altfor lite nybygg ut i markedet.

Fakta Sykepleierindeksen ↓ Sykepleierindeksen måler hvor stor andel en singel sykepleier har råd til å kjøpe.

Dersom sykepleieren kan kjøpe en stor andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave

I Oslo var andelen i 2019 nede på 3 prosent. Forutsetningen var en lønn på 550.000 kroner og lån innenfor boliglånsforskriften.



- Unge som skal inn i Oslo-markedet er i realiteten sjanseløse uten hjelp?

- Jepp, jeg vil faktisk si det, med mindre vi gjør noe med boliglånsforskriften og setter av en egen kvote til de som har betjeningsevne, men ikke egenkapital. De som ikke har egenkapital eller foreldrehjelp, har ingen mulighet til å komme seg inn, advarer Meier.

Ikke overrasket

Hun får støtte av tidligere leder av Selvaag Bolig, Baard Schumann. Han leder nå nyopprettede Nordr Eiendom, tidligere Veidekke Eiendom. Når Nettavisen konfronterer Schumann med Meiers spådommer, svarer han:

- Ja, jeg er enig med henne og blir ikke overrasket om prisene i Oslo stiger med 7 prosent i år. September er normalt en sterk måned i markedet, og så kan det bli flatt ut året. Jeg ser ingen grunn at til at de neste årene ikke minst like sterke.

- Tre år med 7 prosent gir 21 prosent totalt, og vi kan fort komme opp i 25 prosent. Om oppgangen blir 20 eller 27 prosent er vanskelig å si. Det som kan slå inn, er økt rente, men oppgangen kan bli så stor om renten ikke altfor høy. Det igangsettes svært lite i Oslo, så politikerne får la det smelle, sier en ironisk Schumann.

Ønsker ikke

- Har ikke dere boligbyggere en egeninteresse av å advare mot en sterk prisoppgang?

- Nei, det er ikke bra, vi ønsker ikke det i det hele tatt. Hver gang det kommer slike oppganger, blir det restriksjoner fra det offentlige, da stopper markedet opp. Vi liker ikke det, men ønsker oss en normal prisvekst rundt 3-4 prosent.

En gjennomsnittsbolig i Oslo koster nå ca 5,5 millioner kroner, ifølge tall fra Eiendom Norge. De tilsvarer ti ganger gjennomsnittlig lønnsinntekt i Norge. Skulle denne boligen stige med 20 prosent i verdi, snakker vi om 6,6 millioner mot utgangen av 2022.

Det er kommet flere beskyldninger om at boligbyggere i Oslo lar tomter stå tomme for å spekulere i en prisoppgang. Det har Schumanns etterfølger i Selvaag Bolig, Rolf Thorsen avfeid som tøv. Forgjengeren er enig.

- Politikerne som sier det, viser hvor lite de skjønner av økonomi. En boligbygger som kjøper en tomt til 100 millioner, bør ha 15 prosent i avkastning, altså 15 millioner i året.

Skjønner ikke

- Da må tomten hvert år stige med 15 prosent verdi, og det er ikke mulig.

- Byrådet mener det er mer enn nok byggeklare tomter i Oslo?

- Men det nytter ikke å regulere 1000 boliger på ett område. Det er ikke mulig å bygge ut et slikt område på to år, det tar ti år. Byrådet i Oslo gjemmer seg bak boligreserven, senest gjennom reguleringen av Filipstad.

Schumann trekker frem Kristiansand som et godt eksempel på det motsatte. Der har det lenge vært et stort tilbud av boliger. Boligprisene i Kristiansand har de seneste ti årene steget med 21 prosent, i Oslo med svimlende 103 prosent. Forskjellen mellom Oslo og resten av landet blir stadig større, det må stoppe opp før eller senere.

- Hvor mye som vil renne ut til naboområdene, er vanskelig å si. Men folk er opptatt bruken av tid og å bo i mindre leiligheter, sier Schumann.

Familiebanken

Den erfarne boliglederen er også opptatt av det han kaller familiebanken, unge som får hjelp av pengesterke foreldre til å komme seg inn i boligmarkedet.

- Denne familiebanken er sterk, og forskjellene blir større og større. Det er mange med penger mellom hendene, fordi mor og far kanskje har nedbetalt bolig og hytte. Og så lite som penger koster nå, blir familiebanken feil og urettferdig.

Men tilbake til våre sykepleiere, når Nettavisen spør Meier om det ikke blir en eneste av dem som har råd til å kjøpe i Oslo fremover, svarer hun:

- Det har du helt rett i. Ingen sykepleiere i Oslo sentrum, dessverre, er svaret.

- Er det noe som taler for at prisveksten i Oslo skal avta?

- Nei, ikke det jeg kan se, med mindre det blir noen restriksjoner på finansiering, som at avvikskvoten i Oslo i boliglånsforskriften blir satt ned til 8 prosent igjen.

For tidlig

- Synes du det er riktig å stramme inn igjen på boliglånsforskriften?

- Jeg har absolutt forståelse for at de må vurdere det, men jeg tror det faktisk er litt for tidlig. Vi må først se litt mer av effektene fra korona og arbeidsledighet. Jeg opplever at bankene sier at de har brukt veldig mye av kvoten på de som trenger avdragsfrihet, ikke på eksempelvis førstegangsetablerere uten egenkapital.

- Hvis det er det som kvoten går til nå, tror jeg at bankene må få lov til å vurdere dette, fordi det er de som kan vurdere sitt håndverk. Samtidig sier bankene at de ikke har gått så mye over de 10 prosentene i fleksibilietskvoten, sier Meier.

- Ser du noen tegn til at det har dabbet litt av i boligmarkedet den seneste måneden?

- Prisene er blitt mer normalisert. Det ble ekstreme volumer i mai, juni og juli, omsetningen har jo vært kjempehøy. Det har vært veldig mange som ønsket å bytte bolig, og det har vært med på å dra prisene litt kunstig høyt.

Lever av volum

- Men dere meglere beskyldes alltid for å ha en egeninteresse av å spå opp boligprisene?

- Vi er ikke tjent med at markedet blir som en jo-jo, opp og ned. Eiendomsmeglerbransjen lever av volum og ikke av prisutvikling. Vi lever mye bedre med at det er forutsigbarhet for boligkjøper og boligselger, for da er det et balansert marked, svarer Meier.

- Et marked som går veldig mye opp og ned, vil også få veldig store variasjoner i volum. For oss er det ikke veldig hensiktsmessig at det blir en høy prisutvikling, da blir det alltid en reaksjon, fortsetter hun.

Meier tror ikke vi kommer tilbake til tilstandene fra 2016 og 2017, fordi vi har boliglånsforskriften. Forskriften regulerer blant annet maksimalt fem ganger inntekten i lån og ble innført i januar 2017 etter det ville boligåret 2016. Året etter ble det prisfall.

Oslo øst

- Har du noen råd til de som skal kjøpe i Oslo, områder som fremstår som gunstige?

- Det er priset lavere med en gang du kommer til områder som Tøyen og Gamle Oslo. Dette er områder meglerne sier blir mer trendy, hvor det er litt mer «hipstere» og motsatsen til St. Hanshaugen og Oslo vest.

- De områdene forventer i hvert fall meglerne kommer til å stige mer i pris, og disse områdene ligger litt lavere nå, sier Meier.