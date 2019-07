Bompengene opp 32 millioner kroner i måneden etter de nye bomstasjonene

Fjellinjen dro inn nesten 350 millioner kroner i bompenger i juni.

Etter nesten en måned med 53 nye bomstasjoner kommer fakta på bordet, og både tilhengere og motstandere vil finne ammunisjon i de nye tallene.

Mens Oslo-bilistene passerte bommene 10 millioner ganger i juni 2018, var tallet 32 millioner passeringer i de nye, finmaskede bomsystemet.

Til gjengjeld gikk snittprisen ned, men ikke nok til at det ikke førte til en kraftig økning av bompengene med 32 millioner kroner fra året før.

Opprinnelig ønsket ikke Fjellinjen AS å legge frem de nye inntektstallene for etter valget 9. september, men snudde etter offentlig press.

Sett med øynene til tilhengerne av det nye systemet, så er den økonomiske virkningen utjevnende mellom dem som bodde rett innenfor eller rett utenfor en bomstasjon.

Av 32 millioner passeringen, var 11,5 millioner gratis - det vil si at de var omfattet av timesregelen eller makstak per måned. Snittprisen per passering sank også fra 32 til 11 kroner.

Sett med øynene til bompengemotstanderne innebærer det likevel en kraftig økning av den totale bompengebelastningen. I juni i 2018 ga bompengene 317 millioner kroner, mens tallet i år er 349 millioner. Det innebærer en vekst på temmelig nøyaktig 10 prosent.

De nye bomstasjonene kom i drift fra 3. juni, så det er ikke en hel måned og juni er uansett en atypisk måned på grunn av begynnende sommerferie fra skoler og barnehager.

I tillegg har neppe Oslo-bilistene tilpasset seg det nye systemet fullstendig. Fortsatt passerer 12 prosent av bilistene bomstasjonene uten bomavtale, og går dermed glipp av 20 prosents rabatt.

På litt lengre sikt kan altså bompengene både øke og synke noe i forhold til erfaringene fra første måned. Men dersom juni er en god indikator, så tyder det på at det nye bomsystemet i Oslo og Akershus vil påføre bilistene en ny bomregning på rundt 400 millioner kroner i året.

Det har altså blitt dyrere, men jevnere fordelt mellom bilistene.

Og det har satt en ny pris på småkjøring som tidligere var gratis.

De økonomiske resultatene etter første måned er neppe med på å stagge sinnet hos Folkeaksjonen nei til mer bompenger, som ligger an til å bli årets valgvinner i Oslo, Bergen og flere andre storbyer. Hvis nok allerede er nok, er 400 nye bompengemillioner for mye, i deres øyne.

FINMASKET: Bilistene i Oslo-området kjørte mer enn 30 millioner ganger gjennom en bom i juni. Tallet ble tredoblet med innføringen av det nye, finmaskede nettet. Foto: Fjellinjen

Det er likevel bra at Fjellinjen tok til fornuften og valgte å offentliggjøre både trafikktall og økonomiske tall. Fakta kan ødelegge enhver krangel, men er et vesentlig bidrag til en politisk debatt som handler om virkeligheten og ikke skrekkvisjoner. Derfor var også Nettavisen så aktiv i å få kortene på bordet.

PS! Hva mener du? Har bompengene blitt mer rettferdig fordelt i Oslo, eller reagerer du mer negativt på at det foreløpig ligger an til 400 millioner kroner mer i året i bompenger? Skriv et leserinnlegg!