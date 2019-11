Bompengetopp tjente 4,4 millioner kroner i fjor

Millionfest for samtlige bompengetopper, men det er ingen tvil om hvem som er den rikeste. Toppsjef Trond Juvik i Ferde økte inntekten sin med 2,7 millioner kroner i fjor.

Trond Gørbitz Juvik, daglig leder i offentlig eide Ferde, hadde står oppført med en inntekt på hele 4,4 millioner kroner, en økning på 2,7 millioner kroner, altså mer enn en dobling.

Han er sjef for bompengekjempen som henter inn penger i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder.

Inntekten gjør at han er bompengesjefen med klart høyest inntekt, godt foran Anne-Karin Sogn, som er sjef for Fjellinjen, bompengeselskapet for Oslo og Akershus. Hun tjente 1,4 millioner kroner.

I hardt vær

Store deler av inntektene til Juvik er imidlertid hentet fra andre deler enn jobben i Ferde. Ifølge Dagbladet var inntekten fra Ferde på 1,63 millioner kroner.

Til Nettavisen forklarer Juvik at dette skyldes realisering av aksjekjøp og utleie av eiendom.

- Dette skyldes salg av aksjer og inntekter fra utleie av eiendom. Ellers har jeg ikke tatt ut noe i lønn fra BTS Norway, sier han til Nettavisen.

Juvik er nemlig i hardt vær for en jobb utenfor Ferde i det private konsulentselskapet BTS Norway, som han også var medeier i.

I forrige måned kunne NRK avsløre at Ferde tok deler av regningen for programvare bestilt av BTS Norway.

Det kostet det offentlige bomselskapet 273.000 kroner.

Juvik har imidlertid avvist at han har tjent på lisenskjøpet. BTS Norway ble slått konkurs i juni i år.

Millionfest

Selv om ingen av de andre bompengesjefene kan matche Juvik, er det ingen tvil om at toppene for de fem regionale bompengeselskapene alle gode penger. Samtlige har over en million kroner i inntekt.

Niels Christian Helgesen, sjef i Vegfinans, som henter inn bompengene på Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold og Innlandet, tjente 1,3 millioner kroner.

Marius Maske, sjef i Vegamot, bompengeselskapet i Trøndelag og Møre og Romsdal, tjente 1,2 millioner kroner.

Erling Adelstein Bortne, sjef i Bompengeselskapet Nord, tjente dårligst - men nok med salt på grøten - med sin inntekt på 1,1 millioner kroner.