Bonanza for far og sønn Hansson: - Det er en pengemaskin!

Den enes død, den andres brød. Mens oljeprisen tryner og oljeselskapene sliter stort, er det bonanza i tankmarkedet, som både frakter og lagrer oljen.

Noen som sitter og gnier seg i hendene, er Sandefjords-rederen Herbjørn Hansson og hans sønn, Alexander Hansson, i rederiet Nordic American Tankers.

- Det er en pengemaskin, sier Hansson senior til podcasten Stavrum & Eikeland, som kommer onsdag morgen (se lenger ned i saken for å høre flere episoder). Der er Hansson krystallklar på at uten oljen, ingen velstand i Norge. Han snakker også engasjert om misunnelsen til nordmenn og hvordan næringslivslederne alltid kommer springende, når de får noe gratis.

Skipsreder Herbjørn Hansson styrer familieimperiet fra kontoret i Sandebjord. Hans sønn, investoren Alexander Hansson, styrer familiens kontor i Monaco. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

På mandag denne uken, steg Nordic American Tankers med over 19 prosent på New York-børsen, på sjokkbølgene i oljemarkedet. Oppgangen fortsetter med godt over 10 prosent i for-handelen tirsdag, som betyr at rederiet har lagt på seg nærmere to milliarder kroner i verdi på under en dag.

Sønnen doblet pengene

Det er noe sønnen Alex, som følger med på innspillingen av podcasten med faren fra sidelinjen, er meget godt fornøyd med. Han er både er aksjonær, samt sitter i selskapets styre. I mars kjøpte han seg enda mer opp i selskapet, og snart er pengene doblet.

- Vi er vitne til historie i tankfarten og NAT er meget godt posisjonert i et supersterkt tankmarked, sier Hansson jr.



Supertankerne, de såkalte VLCCene, drar for tiden inn i underkant av en million kroner om dagen, mens de litt mindre Suezmaxene, må nøye seg med rundt 700.000 kroner i spotmarkedet.

- Hvis første kvartal fortsetter, vil vi tjene rundt 3,5 milliarder i år. Hvis det fortsetter hele året fremover, vil vi tjene fem milliarder kroner, sier Hansson Sr.

Seiler inn en halv mill. om dagen

I Hanssons flåte finner man 23 såkalte Suezmaxere, som er hyret inn av mange av verdens største oljeselskaper som Exxon, Shell, BP og ikke minst Equinor. Ifølge Hansson Sr. drar skipene i snitt inn nesten 500.000 kroner dagen og når driftskostnadene kun er rett i underkant av 100.000 kroner, snakker man om store marginer.

- Driftskostnadene våre er på i snitt 8.000 dollar per dag. Konservativt tjener vi mellom 45.000 og 50.000 dollar per dag, sier Hansson Sr..

- Så du tjener nesten en halv million per båt per dag?

- Ja, det er riktig det.

- Det blir penger av sånt.

- Ja. Vi tjener voldsomt mye penger nå.

Grådighet og intelligens

Herbjørn Hansson er imidlertid klar på at milliardene ikke skal gå til hue på dem.

- I business er det ofte slik at grådigheten overstiger intelligensen. Du må passe på at du ikke blir for grådig, da går det galt, sier senior.

I dag har rederiet nesten tre milliarder kroner i gjeld.

- For 10 år siden var vi gjeldfrie, det vil vi bli igjen, det er jeg ganske sikker på. Det går nedover hele tiden, sier Hansson. Sr..

Herbjørn Hansson blir sett på som utbyttekongen på Wall Street i New York. I 90 kvartaler på rad har selskapet utbetalt utbytte, noe de kommer til å fortsette med.

- Det vil fortsette, garanterer han.