Bondevik knuser Solberg i skattelettelser: – Dette er ingen borgerlig regjering

Nye tall viser at selv «røde» Kjell Magne Bondevik ga mer i skattelettelser enn Erna Solberg. Nå vanker det kjeft fra høyresiden.

De fleste kritiske mediesakene om Erna Solbergs skattepolitikk er om store skattelettelser til de rikeste. Men etter to statsbudsjett med minimale skattelettelser, får hun kjeft fra høyresiden for å ikke prioritere nok til skattelettelser.

I statsbudsjettet som ble lagt frem mandag legges det opp til omtrent en halv milliard i skattelettelser, i et statsbudsjett på over 1.442 milliarder kroner. Året før var det rett over én milliard kroner. Det skiller seg skarpt fra Solberg-regjeringens første år.

– I Solberg-regjeringens første år mellom 2014 til 2017 ble det gitt til sammen 22,9 milliarder kroner i skattelettelse. Siden har det stoppet opp, sier kommentator Jan Arild Snoen i det borgerlige magasinet Minerva.

Bondevik ga mer

KRITISK: Jan Arild Snoen i det borgerlige magasinet Minerva mener Solberg-regjeringen ikke lenger kan kalle seg borgerlig. Foto: Minerva

Han er frustrert over at velgere på høyresiden som har stemt for lavere offentlige utgifter og lavere skatter, istedet får høyere utgifter og ingen skattelettelser av betydning.

– Når Bondevik-regjeringen reduserte skattene omtrent like mye på fire år, i absolutte, ikke inflasjonsjusterte tall, som Solberg-regjeringen gjør over åtte år, samtidig som Solberg har tilgang til langt mer oljepenger, skyldes det en annen prioritering, sier Snoen til Nettavisen.

Se intervju med finansminister Siv Jensen (Frp) om statsbudsjettet i videoen under.

Han mener Solberg-regjeringen ikke lenger er en borgerlig regjering.

– De tre siste årene uten nevneverdige skattelettelser gjør det ekstra tydelig: Det er bedre at staten bruker alle disse pengene enn å la folket beholde litt mer av dem. Det er et verdivalg, og det er ikke borgerlig.

I regjeringens egne budsjettdokumenter, Nasjonalbudsjettet, er det en figur som viser hvordan handlingsrommet ble brukt av ulike regjeringer. Ifølge grafen var det et langt høyere trykk på skattelettelser under Bondevik-regjeringen enn det er med Solberg-regjeringen. (Se under)

89 av 100 kroner går til økte utgifter

BONDEVIK VS. SOLBERG: Denne grafen viser hvordan handlingsrommet for regjeringen ble prioritert under ulike regjeringer. Rødt er skattelette. Grafen til venstre er Bondevik-regjeringen. Midten er Stoltenberg II-regjeringen og Solberg-regjeringen til høyre. Foto: (Nasjonalbudsjettet 2020)

Nasjonalbudsjettet viser at 89 prosent av handlingsrommet under Solberg-regjeringen er brukt på å øke utgiftene. Det har ført til at utgiftene også har økt som andel av Norges økonomi.

Under Jens Stoltenbergs andre regjering ble 43 av 100 kroner skapt i privat sektor brukt av det offentlige. I 2020 vil dette tallet være på 49,2 - og dermed er offentlige sektor større enn noen gang.

Men selv om den tidligere KrF-statsministeren var «bedre» for de som ønsker lavere skatter, får han ikke æren for det.

– Bondevik-regjeringens skattelettelser ble drevet frem av finansminister Per-Kristian Foss (H), mens Bondevik bremset. Foss var genuint engasjert i dette, selv om han var mest opptatt av at lavere skatt ville gi bedre vekst, forklarer Snoen.

Han mener det er tydelig at Solbergs Høyre har andre prioriteringer. Ifølge grafen har 89 prosent av handlingsrommet gått til økte offentlige utgifter.

– Fargen på hennes parti er som vann - hint av blått, ellers fargeløst. Hva Siv Jensen har vært opptatt av som finansminister er det vanskelig å bli klok på, sier han.

Frp-Bjørnstad forventer mer

Men det er ikke bare kommentatorer som er kritisk. Også stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) mener det ikke er godt nok, og forventer at regjeringen viser muskler i neste års budsjett.

FORVENTER MER: Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) forventer større skattelettelser fremover. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

– Hvorfor leverer regjeringen bare smuler i skatte- og avgiftslettelser?



– Grunnen til det er at det er et stramt budsjett for neste år. Når det er sagt mener jeg neste år bør ses på som et hvilkeskjær hva gjelder skattelettelser, mer enn en ny normalsituasjon. Det er vår oppgave som politikere å finne rom til skatte- og avgiftslettelser, sier Bjørnstad til Nettavisen.

– Hva Siv Jensen egentlig har vært opptatt av som finansminister det vanskelig å bli klok på, sier kommentator Jan Arild Snoen.

– Hva forventer du fremover?

– Det kan ikke være slik at KrF, som i utgangspunktet ønsker til dels sterke skatteskjerpelser, skal diktere denne viktige siden av politikken. I budsjettet for 2021 bør vi definitivt være tilbake på sporet av skattelettelser, han.

Jan Arild Snoen mener det er lite taktisk å plassere de mest liberalistiske Frp-politikerne i Samferdelsdepartementet, og hinter til Jon Georg Dale.

– Det er mulig at Frp var mer effektive som pådrivere for skattelettelser fra utsiden enn fra innsiden. I tillegg har de plassert sine mest liberalistiske politikere i et departement der det handler om å bruke mest mulig - samferdsel, sier Snoen.

Frp-Siv: – Vi har levert godt

FORNØYD: Finansminister Siv Jensen (Frp) børster av seg kritikken og erklærer seg fornøyd med skattelettelsene. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

– Er du fornøyd med nivået på skattelette?

– Jeg synes vi har levert godt på lovnader om skattelettelser. Siden vi kom i regjering har vi senket skatter og avgifter med over 25 milliarder kroner. Om lag halvparten har gått til personer som tjener under 600.000 kroner, sier finansminister Siv Jensen til Nettavisen.

Frp-Jensen mener de i år har vært nødt til å prioritere forsvar, samferdsel og politi.

– Selv om vi i dette budsjettet har valgt å prioritere politiet med flere stillinger slik at vi når målet om to politifolk per tusen innbygger, bygger mer vei og oppfyller langtidsplanen for Forsvaret, har vi likevel funnet plass til å redusere bompengene med 1,4 milliarder kroner.

Hun skryter også at av NRK-lisensen er fjernet, og innlemmet i statsbudsjettet og at elbilfordelene videreføres.

500 mill. i skattelette

– I et budsjett på over 1.400 milliarder kroner, er det virkelig bare rom for en halv milliard i skattelette?

– Alle kan se, også Snoen, at denne regjeringen har gitt vanlig folk og bedrifter betydelig skattelettelser gjennom flere år, sier Jensen.

– Arveavgiften ble fjernet med en gang vi kom i regjering, selkapsskatten er senket og formuesskatten er betydelig senket. En vanlig familie med to fulltidsinntekter vil med vårt budsjett betale om lag 9.000 kroner mindre i skatt enn i 2013, forklarer hun.

Jensen understreker at hun ønsker seg mer i skatte- og avgiftslettelser, men at det gikk denne gangen.

– Jeg ønsker selvsagt flere skatte og avgiftslettelser. Men politikk handler om prioriteringer. I år prioriterte vi samferdsel, forsvar og politi, svarer Jensen.

