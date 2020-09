Bør du kjøpe bolig nå?

Er det alltid riktig å kjøpe bolig fremfor å leie? Nei, mener jeg.

Nå er mange eiendomsmeglere ute og advarer mot at vi har for høye forventninger til prisen når vi skal selge bolig.

Hva da med dem som skal kjøpe?

Sett deg et tak før budrunden - så unngår du å miste hodet i kampen om boligen.

Les også: Raser mot nye boliglånsregler: – Vi er svært bekymret

Tenk langsiktig

Langsiktig. Det er et ord som de fleste synes er utrolig kjedelig og sliter med å forholde seg til.

Det beviser båt- og hyttesalget som har økt betraktelig de siste månedene, hvor vi ikke har hatt mulighet til å reise.

Likevel, når du skal kjøpe bolig, kommer det mange kostnader som du må ta med i regnestykket ditt før du kan sette to streker under svaret på om boligkjøp er det smarteste du kan gjøre - når det kommer til det økonomiske perspektivet vel og merke.

Les også: Boligprisene steg med 1,1 prosent i august

Regnestykket som ofte glemmes i jakten på den perfekte boligen

Boligkjøp bør være langsiktig. Det koster å kjøpe og det koster å selge.

Her er et eksempel:

Treårsperiode, selveierleilighet, 3.000.000 kroner, krav til egenkapital; 450.000 kroner.

* Dokumentavgift til staten 2,5 prosent = 75.000 kroner ­­­­­

* Lån 2.550.000 roner - renteutgifter etter skatt = cirka 100.000 kroner

* Husleie 2000 kroner i måneden = cirka 72.000 kroner

* Kostnader til megler ved salg = cirka 100.000 kroner

Dersom denne boligen øker 347.000 kroner i verdi på de tre årene tilsvarer dette at du i denne perioden kunne leid en leilighet til 9639 kroner måneden.

Dersom du kunne funnet en leilighet til 6000 kroner i måneden, og spart 3639 kroner hver måned, ville du økt egenkapitalen din med 131.000 kroner pluss noe renter.

Har du i tillegg mulighet til å spare på BSU - og motta skattefradrag - ville egenkapitalen økt med 146.000 kroner.

Her kan du lese flere innlegg av Cecilie Tvetenstrand.

Mer ansvar som boligeier

Eier du egen bolig har du også ansvar for alt som eventuelt kan gå galt.

Vannlekkasjer, vaskemaskin som ryker, elektrisitet som må kontrolleres - mye kan skje.

Les også: Her må du ut med én million for en garasjeplass

En bufferkonto er viktig å ha når du eier bolig. Trengs det oppussing er dette kostnader som kommer i tillegg. Hvis boligen selges for det samme som du kjøpte den for, kan det være du vil sitte igjen med mindre egenkapital enn du hadde i utgangspunktet.

Nettopp på grunn av alle kostnadene du har hatt tilknyttet kjøp og salg.

Hva bør du alltid huske på når du skal kjøpe en bolig?

Kjøp en bolig du kan bo i over en lengre periode. Kan du bo der etter studietiden? Kan du bo der sammen med en kjæreste? Er det et område det er mulig å få seg jobb? Hvordan er kollektivtransporten i området? Er det et område i utvikling som kan telle positivt?

Tenk alltid på ting som kan gjøre den attraktiv med tanke på videresalg. Spesielt dersom du velger å kjøpe en bolig med tanke på et kortere tidsperspektiv.

Hva skjer med boligprisene fremover?

De fleste ekspertene spådde denne våren nedgang i boligprisene.

Les også: Carew solgte for 29 millioner - nå har han brukt pengene her

Men på bakgrunn av de sterke korona-restriksjonene som påvirket næringslivet, satte sentralbanksjefen ned renta drastisk - til historiske 0 prosent.

Det slo rett ut i boligmarkedet, og det har bare gått én vei siden. Folk med uendret inntekt fikk plutselig bedre råd.

Nå er ekspertene på banen igjen, og det er litt uenighet om hvilken vei prisene vil gå. Mange mener de vil flate ut - og til og med gå noe ned mot slutten av året. Andre mener det bygges for lite boliger til at det kan bli tilfelle, og at etterspørselen vil være høyere enn tilbudet og derved holde prispresset oppe - særlig i de store byene - og da spesielt i Oslo.

Uavhengig av hvem som får rett, tenker jeg det er viktig at du som ny boligeier kan senke skuldrene og nyte din nye bolig uten frykt for at det skal bli et økonomisk tapsprosjekt.

Tenk langsiktig - da er det lettere ikke å bli påvirket av overskrifter.