Bør «Ja, vi elsker» bli kjønnsnøytral og få ett vers på samisk og ett på nynorsk?

I dag blir «Ja, vi elsker» norsk nasjonalsang for å bygge opp under norske verdier og norsk kulturarv.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud og seks andre representanter fra Fremskrittspartiet står bak forslaget som trolig blir enstemmig vedtatt i Stortinget. Hensikten er å «sørge for at det aldri vil herske tvil om hva som er vår felles nasjonalsang» og sikre sangen som et symbol.

Forrige gang forslaget var oppe var i 2014, men da ble det avvistt av Stortinget. Faktisk er det 160 år siden Ja, vi elsker dette landet ble skrevet til Stortingets åpning av Bjørnstjerne Bjørnson.

Men sangen er altså aldri vedtatt som nasjonalsang, til tross for at Store norske leksikon omtaler den som «Norges de facto nasjonalsang».

Heller ikke denne siste behandlingen har skjedd uten krongling. Kulturkomiteen, der blant andre Arbeiderpartiets Trond Giske sitter, sendte forslaget på høring til kulturdepartementet.

Og regjeringen ser ikke noe stort behov for at Stortinget skal opprettholde sangens posisjon, men kommer tvert imot med en advarsel i et svarbrev signert Kulturdepartementet, ved statsråd Trine Skei Grande: - Forslaget kan lede til en debatt om sangtekstens innhold og relevans, heter det i brevet, som viser til slike diskusjoner i Canada og Østerrike.

I begge landene er formuleringer om fedrelandets store sønner gjort kjønnsnøytrale, og endret til henholdsvis «oss» og «store døtre og sønner».

ADVARER: Kulturdepartementet og kulturminister Trine Skei Grande advarer mot en likestillingsdebatt hvis Ja, vi elsker dette landet skal bli offisiell nasjonalsang. Foto: Heidi Schei Lilleås

I brevet skriver Kulturdepartementet videre: «I en norsk kontekst kan det komme forslag om å endre tekst i et likestillingsperspektiv, ha vers på begge målformer og samisk, fjerne religionsreferanser eller lignende. Det kan også oppstå diskusjon om vi faktisk skal ha akkurat «Ja, vi elsker dette landet» som nasjonalsang. Regjeringen ser ikke at en slik debatt er formålstjenlig for å styrke nasjonalsangens posisjon i samfunnet».

Nå er det mange vers i Ja, vi elsker, men det kan jo være moro å sjekke hvordan de mest kontroversielle versene av nasjonalsangen ville sett ut i en mer politisk korrekt og moderne versjon:

Originalen:

Dette landet Harald berget

med sin kjemperad,

dette landet Håkon verget

medens Øyvind kvad;

Olav på det land har malet

korset med sitt blod,

fra dets høye Sverre talet

Roma midt imod!

Mulig ny versjon:

Dette landet Harald berget

med sin kjemperad,

dette landet Sonja verget

medens Ari kvad;

Olav på det land har malet

korset * med sitt blod,

fra dets høye Trygve talet

Brussel midt imod!

* vanskelig religiøs referanse, rimet halter med Davidstjerne eller halvmåne, eventuelt Human-Etisk forbunds symbol.

ALTERNATIVER TIL KORSET: Mye å velge blant. Religiøse til venstre, humanistisk symbol til høyre. Muligens også mulig med politiske symboler som halvmåne, hammer og sigd etc. Foto: Wikipedia (Nettavisen)

Endel ord og referanser må bare bort. Bort med kvinner som «bare kunne grede», «faderkraft», varianter av «bror» og «brødre».

For eksempel i vers nummer syv:

Norske mann i hus og hytte,

takk din store Gud!

Landet ville han beskytte,

skjønt det mørkt så ud.

Alt hvad fedrene har kjempet,

mødrene har grett,

har den Herre stille lempet

så vi vant vår rett.

Dette er trøbbel. Enklest er kanskje å ta dette verset på samisk, så få forstår hva det betyr?

Jeg er dårlig på oversettelse til samisk og Google Translate har de ikke, men for illustrasjonsformål tar jeg det på walisisk:

Dyn o Norwy yn y tŷ a'r bwthyn,

diolch i ti Dduw mawr!

Y wlad yr oedd am ei gwarchod,

er ei fod yn edrych yn dywyll.

Popeth mae'r tadau wedi ymladd,

mae'r mamau wedi crio,

mae'r Arglwydd wedi ymlacio'n dawel

felly fe wnaethon ni ennill ein hawl.

Her er et politisk korrekt forsøk, riktignok med nødrim:

Norske mann folk i hus og hytte,

takk din store Gud din felles kraft!

Landet ville han hen beskytte,

skjønt det virket daft*.

Alt hvad fedrene tidligere generasjoner har kjempet,

mødrene tidligere generasjoner har grett,

har den Herre vår felles kraft stille lempet

så vi vant vår rett.

* rimordboken har bare åtte enstavelsesord som rimer: daft draft laft paft raft saft skaft taft. Synes alle passer litt dårlig her....

Uansett, dere tar poenget.

Og Famillie- og kulturkomiteen på Stortinget valgte, klok nok, å se bort fra innvendingene fra byråkratene i departmentet og slutte seg til Ja, vi elsker dette landet slik sangen er. Verken nynorsk eller samisk fant klangbunn hos Trond Giske og de andre i komiteen.

Her er innstillingen: Det er derfor ønskelig med et formelt vedtak om sangens posisjon

Som det heter, på offisielt språk i Stortinget, har komiteen for øvring ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å annerkjenne Ja, vi elsker dette landet som Norges offisielle nasjonalsang.

Dermed blir Ja, vi elsker dette landet i dag trolig enstemmig valgt som offisiell norsk nasjonalsang, drøyt 160 år etter at den uoffiselt etterfulgte Sønner av Norge.

Så gjenstår det å se om teksten overlever 160 år uten vers på nynorsk og samisk, men med barske sønner og fedre, mødre som gråter og det kristne korset.

PS! Hva mener du? Er Ja, vi elsker dette landet en bra nasjonalsang eller bør den moderniseres etter 160 år? Skriv et leserbrev!