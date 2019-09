Boris Johnson går i strupen på flytopper etter avsløringer om millionlønninger

Administrerende direktører mottok mer enn 35 millioner pund i lønn og bonus på 12 år, til tross for økonomiske problemer.

Verdens eldste reiseselskap, Thomas Cook, måtte mandag begjære seg konkurs. Nå er flytoppene i selskapet i hardt vær, etter at de i en årrekke har mottatt bonuser på millioner av pund, til tross for at selskapet har slitt økonomisk.

Thomas Cooks ledelse vil bli undersøkt av et britisk regjeringsstøttet utvalg etter reiseselskapets kollaps.





Konkursen etterforskes

Politikere har bedt om å sette i gang en etterforskning av selskapets konkurs, inkludert ledelsens rolle, etter at toppsjefene mandag høstet kraftig kritikk. Kritikken gikk på at ledelsen har mottatt av store utbetalinger, samtidig som at de har vært vitne til den økonomiske tilbakegangen i konsernet.

Storbritannias statsminister Boris Johnson kritiserer utbetalingene, og reagerer på størrelsen av bonusene, på tross av selskapets skrantende økonomi.

- Jeg har spørsmål om hvorvidt det er riktig at direktørene, eller hvem som helst, styret, skal betale seg selv store summer når bedrifter samtidig går nord og ned, uttalte han til Financial times (Krever abonnement).

400 millioner kroner

I løpet av de seneste 12 årene har tre toppsjefer mottatt til sammen 35,6 millioner pund i lønn og bonuser, ifølge The Guardian. Beløpet tilsvarer med dagens kronekurs i overkant av svimlende 400 millioner kroner.

Nåværende administrerende direktør i Thomas Cook, Peter Fankhauser, har tjent 8,5 millioner pund, eller rundt 100 millioner norske kroner i løpet av de fem årene han har hatt stillingen.

Reisegiganten Thomas Cook, eierne av norske Ving, er konkurs etter at et forsøk på å reise ny kapital til selskapet brøt sammen natt til mandag. Foto: Tim Goode / PA via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Den sentrale britiske Labour-politikeren John McDonnell er ikke i tvil om hva som må gjøres med de store summene som er utbetalt.

- Toppsjefene må tvinges til å tilbakebetale de bonusene de har fått, og om det er juridisk umulig, bør sjefene frivillig betale tilbake de enorme bonusene de har mottatt de seneste årene, sier han.

Fankhauser sa i en uttalelse at de i ledelsen hadde jobbet uttømmende for å få i land en økonomisk avtale som ville berge reiseselskapet.

- Det er med en dyp beklagelse fra meg og resten av styre vi må innse at vi ikke har lyktes, sa han.





Aksjespekulantene hover inn

Samtidig tjener internasjonale aksespekulanter store summer på reiseselskapets kollaps.

Nesten 11 prosent av Thomas Cooks aksjer ble shortet i forkant av konkursen. Når man shorter en aksje ønsker man å tjene penger på selskap i trøbbel. Man låner aksjer i et selskap mot betaling, og selger dem deretter i håp om å kjøpe dem tilbake til en lavere pris.

Dette gjør at du ved en kursnedgang kan kjøpe aksjer til en lavere pris enn hva du kjøpte dem for, og slik sitte igjen med et overskudd.

Aksjespekulanter har håvet inn på nedgangen i Thomas Cooks aksjekurs, som stupte 85 prosent i løpet av seks måneder før søndagens kollaps.