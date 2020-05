Børsen tar av etter positiv vaksinenyhet

Kraftig oppgang på Wall Street etter positiv vaksinenyhet.

NEW YORK (Nettavisen): Det er kraftig børsoppgang på Wall Street kort tid etter åpning på mandag.

Dow Jones starter opp hele 700 poeng, eller rundt tre prosent, blant annet drevet frem av nyheter fra selskapet Moderna, som jobber med vaksine for koronaviruset.

Børsoppgang på 26 prosent

Selskapet opplyser på mandag at de er i en tidlig fase med en ny vaksine, der de nå tester ut vaksinen på mennesker. De opplyser at vaksinen de tester produserte antistoffer for Covid 19 hos samtlige 45 pasienter eller deltakere.

Under arbeidet med vaksinen fikk pasientene, som var delt opp i tre grupper på 15 personer, en dose på enten 25, 100 eller 250 mikrogram. Etter dag 43, to uker etter at alle hadde fått dose nummer to, var nivået med antistoffer i gruppen som hadde fått 25 mikrogram på nivå med det man ser i blodprøver hos pasienter som har blitt friske etter å ha hatt koronaviruset.

Selskapet har en oppgang på hele 26 prosent kort tid etter åpning, melder CNBC.

Mens Dow Jopnes er opp rundt tre prosent, er S&P 500 opp rundt 2,5 prosent, mens Nasdaq Composite er opp 1,7 prosent.

Kraftig børsoppgang for Disney, fly og cruise

På grunn av vaksinenyheten, er det også børsoppgang for flere av selskapene som vil nyte godt av en ny vaksine. Disney er derfor opp rundt 6,3 prosent, mens MGM resorts er opp 8,7 prosent. Cruise-selskapet Carnival er opp 7,4 prosent, mens flyselskapene Delta, United Airlines og American er opp rundt 10 prosent.

Også flere amerikanske banker har kraftig oppgang på børsen.

Mens noen snakker om en korona vaksine allerede til høsten, uttalte Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttets i forrige uke at det vil ta minst ett år til, kanskje to eller tre.

– I aller beste fall kan vi vaksinere her i Norge i løpet av høsten 2021. Mer realistisk vil det skje et år eller to etter det. I verste fall vil det gå enda flere år. Men før eller senere har vi en vaksine,sier professoren og overlegen i FHI til NTB.