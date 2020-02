Børsene i Asia slår tilbake - samtlige nøkkelindekser i pluss

Virusfrykten ser ut til å avta i Asia - oppgang over hele linjen.

BANGKOK (Nettavisen): Tirsdag begynte riktignok forsiktig med kraftig nedgang både i Shanghai og Shenzhen umiddelbart etter åpning. Shanghai åpnet ned 2,2 prosent og Shenzhen 3,4 prosent.

Tirsdagens åpningsfall var derimot langt mindre enn mandagens blodrøde dag, hvor både børsene i Shanghai og Shenzhen stupte rundt 8 prosent.

– Investorene følger markedet i Shanghai som falt kraftig i går og Demokratenes valgmøte i Iowa, sier markedsanalytiker Toshiyuki Kanayama i Monex.

Få timer ut i handelen har stemningen snudd i hele Asia. Til dels kraftig oppgang i både Seoul, Singapore, Taiwan og Shenzhen.

Noen timer ut i handelen tirsdag (04.00 norsk tid - 10.00 Bangkok-tid) 04.02 er status følgende på asias nøkkelindekser:

Japan, Nikkei 225: -0,05%

Sør-Korea, KOSPI: +1,38%

Singapore, Straits Times: +1,24%

Hongkong, Hang Seng: +0,76%

Taiwan, TAIEX: +1,81%

Shanghai, Composite: 0,08%

Shenzhen, Composite: +1,13%

BØRSENE SNUR: Samtlige av Asias nøkkelbørser er i pluss tirsdag. Her Shenzhens Composite-indeks. Foto: Skjermbilde (Google)

Like før aksjehandelen startet tirsdag kunngjorde kinesiske myndigheter at over 400 mennesker har dødd og over 20.000 mennesker er påvist smittet av Wuhan-viruset.

Nikkei-indeksen gikk ned 0,28 prosent fra start, mens den bredere Topix-indeksen falt 0,15 prosent. I skrivende stund er Tokyos hovedindeks Nikkei 255 opp 0,10 prosent og TOPIX opp 0,30 prosent.

TOPIX-indeksen klokken 12.20 lokal tid Tokyo. Foto: Skjermbilde (Google)

