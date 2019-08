Børsene ned etter Trump-tiltak

Wall Street blør etter at president Donald Trump beordrer amerikanske selskaper til å trekke seg ut av Kina.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge CNBC raser aksjeverdiene fredag kveld på grunn av at president Donald Trump i en rekke Twitter-meldinger ber amerikanske selskaper om å trekke seg ut av det kinesiske markedet.

Årsaken til dette er at at Kina trapper opp handelskrigen med nye tollsatser.

Dow Jones er fredag kveld norsk tid ned hele 1,9 prosent, det samme er S&P, mens Nasdaq Composite er ned hele 2,5 prosent.

Apple er en av aksjene som blør kraftig, ned hele 4 prosent fredag kveld. IT-sektoren er de som ligger an til å tape stort på en langvarig handelskrig mellom USA og Kina.

Fredag morgen publiserte Trump en rekke twitter-meldinger, hvor han ikke sparer på kruttet.

– Vi trenger ikke Kina, og ærlig talt ville vi hatt det mye bedre uten dem. De enorme summene som Kina har tjent og stjålet fra USA, gjennom flere tiår, vil og må stanse, skriver Trump.

– Våre storslåtte amerikanske selskaper er herved beordret til å umiddelbart se seg om etter alternativer til Kina, inkludert å ta selskapene hjem og produsere produktene i USA, skriver presidenten videre.

Trumps Twitter-utspill førte til at oljeprisen og Wall Street falt kraftig fredag morgen. Faller fortsetter nå også utover ettermiddagen.

Trapper opp tollsatser på biler

Fredag ble det kjent at Kina planlegger å innføre toll på ytterligere amerikanske varer til en verdi av over 75 milliarder dollar, blant annet på amerikanske biler og bildeler.

Tollsatsene vil variere mellom 5 og 10 prosent og vil bli implementert i løpet av to runder – 1. september og 15. desember, ifølge kinesiske myndigheter.

Kina opplyser også at landet vil innføre toll på 25 og 5 prosent på henholdsvis amerikanske biler og bildeler fra og med 15. desember.

Langvarig handelskrig

Det er bare den siste utviklingen i den pågående handelskrigen mellom de to stormaktene. Kina advarte forrige uke om at det ville få konsekvenser dersom USA gjennomfører innføringen av toll på kinesiske varer til en verdi av over 300 milliarder dollar.

De nye tollsatsene i USA var egentlig planlagt fra 1. september, men Washington valgte å utsette til desember. USAs president Donald Trump har til nå gitt få tegn til å avslutte handelskrigen.

– Noen er nødt til å gjøre det, så jeg står opp mot Kina. Jeg tar handelskampen mot Kina, og vet du hva? Vi vinner, sa Trump tidligere denne uken.

Fredag kveld norsk tid la Trump også ut en Tweet der han også kommer med et nytt sleivspark til sentralbanksjef Jay Powell. Trump har ved gjentatte anledninger uttrykt misnøye over at Powell ikke setter ned utlånsrenten i USA ytterligere:

- Mitt eneste spørsmål er, hvem er vår største fiende, Jay Powell eller president Xi?

(Nettavisen(NTB)