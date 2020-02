Børsfallet fortsetter i Japan, men lyspunkter flere steder

Nytt kraftig børsfall i Japan, men oppgang på børsene i Sør-Korea, Taiwan, Singapore og Malaysia.

Etter dramatiske fall børsene verden over mandag, er bildet høyst blandet tirsdag.

Tre timer inn i handelen er hovedindeksen i Japan kraftig ned. Etter å ha åpnet med et fall på 3,5 prosent, har indeksen hentet seg noe inn og er i skrivende stund ned 2,78 prosent.

Situasjonen er samtidig betraktelig lysere i Sør-Koreas hovedstad Seoul, der hovedindeksen KOSPI er opp 0,71 prosent. Også positivt på børsene i Singapore (STI), Malaysia (KLCI) og Hongkong (Hang Seng). Etter to timers handel er STI opp 0,78 prosent, KLCI er opp 0,57 prosent og Hang Seng er opp 0,26 prosent.

Fastlandsindeksene i Kina, Shanghai og Shenzhens Composite-indekser, er i øyeblikket ned henholdsvis 0,77 og 0,64 prosent.

I Thailand merkes de økonomiske ringvirkningene av virusutbruddet spesielt sterkt. Turistøkonomien utgjør mellom 10 og 15 prosent av landets brutto nasjonalprodukt. I skrivende stund er hovedindeksen SET ned 3,98 prosent og faller dermed mest av samtlige asiatiske børser.

I Taiwan er hovedindeksen TAIEX foreløpig ned 0,21 prosent.

Svart dag på Wall Street mandag, men bud om rekyl tirsdag

New York-børsene, som stengte bare noen timer før handelen igjen åpnet i Japan, falt med over tre prosent mandag på grunn av uro knyttet til virusutbruddet. Hovedindeksen Dow Jones falt 3,56 prosent, tek-indeksen Nasdaq falt 3,71 prosent og den brede S&P 500 falt 3,71 prosent.

Fremtidshandelen (futures) peker imidlertid på oppgang tirsdag. Nasdaq futures er opp 1,16 prosent og S&P 500 futures er opp 0,84 prosent.

En annen mulig trøst for børsaktører er statistikk hentet frem av Bespoke Investment Group og gjengitt av CNBC. Historisk statistikk viser at mandagens fall var nittende gangen siden mars 2009 at S&P 500 har falt mer enn to prosent på en mandag.

Påfølgende tirsdager, uke og måned har børsene i gjennomsnitt tatt igjen alt av det tapte og i tillegg steget. Snittet har vært 1,02 prosent stigning påfølgende tirsdager, 3,16 prosent stigning påfølgende uke og hele 6,08 prosents stigning påfølgende måned.

Tidenes største poengras på Oslo Børs

I likhet med markedene for øvrig falt Oslo Børs kraftig mandag. Hovedindeksen OSEBX opplevde sitt største fall siden februar 2016 med en nedgang på 4,1 prosent. Målt etter poeng opplevde Oslo Børs det største fallet noensinne.

Flere selskaper falt blytungt, blant annet Panoro Energy, Borr Drilling, poLight og Photocure som alle falt mer enn 15 prosent.

Kun fire selskaper endte i pluss: Otello Corporation, Salmones Camanchaca, SpareBank 1 Østfold Akershus og The Scottish Salmon Company.