Børsfest for XXL - Tidemandsen har kjempegevinst

XXL-gründer og storeier Øivind Tidemandsen har en kjempegevinst på aksjene han kjøpte i mai.

Den børsnoterte sportskjeden har siden 2018 slitt med inntjeningen og høy gjeld. Tallene i første kvartal i år var historisk dårlige.

For å styrke finansene hentet XXL i mai inn 400 millioner kroner i friske midler gjennom å utstede 80 millioner nye aksjer. Tegningskursen i denne kapitalutvidelsen - emisjonen - ble i slutten av april satt til lave 5 kroner, godt under den daværende markedskursen.

Og kapitalutvidelsen har vist seg å være en usedvanlig god investering for Øivind Tidemandsen og andre investorer.

Fra bunnen i april på under 3,50 kroner hadde XXL-aksjen tirsdag formiddag steget til nesten 23 kroner, en oppgang på om lag 560 prosent. Så langt i år er aksjen opp nesten 60 prosent (se grafen under).

KRAFTIG OPPGANG: XXL-aksjen har steget med 560 prosent siden bunnen i slutten av mars. Foto: (Infront)

Friske penger

- XXL har siden sin refinansiering tidligere i år opplevd en sterk utvikling på børsen. Den første grunnen er at den finansielle helsen til selskapet har styrket seg ytterligere, ettersom det er kommet friske penger inn i systemet, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet til Nettavisen om oppgangen.

- Den andre grunnen tror jeg er deres strategiendring mot å bli en stadig mer dominerende netthandelaktør. Dette bidrar til å redusere kostnadene til selskapet og øke effektiviteten, fortsetter han.

Øivind Tidemandsen tegnet seg for 16 millioner aksjer i emisjonen i mai og betalte dermed 80 millioner kroner. Tidemandsen meldte 20. mai at han hadde solgt 300.000 aksjer til en kurs á 13 kroner per aksje til en ansatt i datterselskapet Dolphin Management AS. Det gir isolert sett en gevinst på 2,4 millioner.

280 millioner

Men for de resterende 15,7 millioner aksjene fra emisjonen sitter storeieren igjen med en papirgevinst på hele 278 millioner kroner, altså en samlet gevinst på 280 millioner. XXL-gründeren er blitt vannet ut, men eier fortsatt over 14 prosent av selskapet han grunnla for 20 år siden.

Tidemandsen eier i dagens marked 36,56 millioner XXL-aksjer til en verdi av om lag 830 millioner kroner.

Andre ledende ansatte i XXL kjøpte om lag 138.000 aksjer i kapitalutvidelsen i mai. Den største investoren var det svenske oppkjøpsfondet Altor, som gjennom sitt Fund IV tegnet seg for 19,55 millioner aksjer. De har en papirgevinst på om lag 375 millioner kroner på disse aksjene.

Det skal sies at XXL før den kraftige oppturen opplevde en enda større nedtur på børsen. Aksjen var høsten 2016 oppe i over 90 kroner, slik at det totalt har vært en gedigen nedtur for de langsiktige XXL-eierne.

Bladet Kapital vurderte eksempelvis høsten 2018 Tidemandsens nettoformue til 3,2 milliarder kroner. Allerede den gangen var XXL-aksjen halvert i verdi fra toppen.

Koronavinner

Koronakrisen har fullstendig dominert utviklingen i år på godt og vondt og har skapt tapere og vinnere. I første kvartal var utbruddet dårlige nyheter for XXL, det har nå snudd.

Mads Johannesen sier at den siste og avgjørende grunnen til XXL-oppgangen er at de er et av få selskaper som faktisk har tjent penger på koronasituasjonen.

- Etter at verden stengte ned, har enkelte detaljhandelskjeder opplevd en ny vår. Med nedstengte landegrenser mot andre land, må familier tenke nytt for ferien. Da blir det naturlig å kjøpe sykler, telt og annet utstyr for en mer aktiv norgesferie.

- Dette profitterer selskaper som XXL på, og de meldte i forrige uke en inntektsvekst på mellom 25-30 prosent for andre kvartal, sier investeringsøkonomen.