Børshopp for Norwegian - opptur for Kjos, nedtur for Sissener

Norwegian-aksjen spretter opp 9 prosent torsdag morgen. Det er godt nytt for storeier Bjørn Kjos, mens Jan Petter Sissener kan bli taperen.

Onsdag ettermiddag meldte selskapet at rådgivere tror det er mer enn to tredjedeler av obligasjonseierne i de to store lånene som vil stemme for en slik utsettelse.

Aksjemarkedet verdsetter denne optimismen ved å sende Norwegian-aksjen opp 9 prosent til over 36 kroner (se grafen under).

RETT OPP FRA START: Norwegian-aksjen spratt rett opp fra start og er opp 9-10 prosent torsdag formiddag.

Men en stor obligasjonseier som kjendisinvestor Jan Petter Sissener føler seg overkjørt av ledelsen i selskapet.

Mæler egen kake

Sissener mener det børsnoterte flyselskapet trenger ny egenkapital fremfor at det blir en betalingsutsettelse. Han hevder at store aksjonærer som Bjørn Kjos og tidligere styreleder Bjørn Kise vil unngå en aksjeutvidelse for ikke å få vannet ut sine verdier.

Ledelsen i Norwegian jobber med å få utsettelse på betaling av obligasjonslån på til sammen 3,4 milliarder kroner som forfaller i desember i år og neste år. En betalingsutsettelse vil bedre selskapets likviditet, slik at Norwegian kan unngå en ny utvidelse av aksjekapitalen.

Norwegian har altså to store usikrede obligasjonslån, det vil si lån som løper uten pantesikkerhet. I en børsmelding torsdag ettermiddag skrev Norwegian at rådgivere har bekreftet at det er god mulighet for at minimum to tredjedeler av obligasjonsinvestorene i disse lånene vil godta en betalingsutsettelse.

Avgjøres 16. september

En endelig avklaring vil bli kunngjort 16. desember, etter at obligasjonseierne har bestemt seg i et felles møte. Et lån på hele 250 millioner euro - 2,5 milliarder kroner - forfaller allerede i desember.

Norwegian solgte i august seg ut av Bank Norwegian. Midler fra dette salget kan brukes til å nedbetale på obligasjonslånet i desember. Totalt får Norwegian tilført 934 millioner kroner i friske midler som følge av banksalget.