Børsjubel for Norwegian - Kjos ble 180 millioner rikere

Aksjemarkedet gjør trampeklapp for de gode Norwegian-tallene, Bjørn Kjos er blitt 140 millioner kroner rikere torsdag.

Og applaus var det også i salen på Aker Brygge etter resultatpresentasjonen torsdag morgen. Norwegian hadde i tredje kvartal samlede inntekter på 14,4 milliarder kroner, et driftsresultat før avskrivninger og engangsposter på 4,41 milliarder og et overskudd før skatt på 2,20 milliarder kroner.

Det var bedre enn det analytikerne håpet på. I tillegg etablerer Norwegian og China Construction Bank Leasing International et selskap som skal eie deler av flyselskapets flåte. Norwegian skal eie 30 prosent av det nye selskapet, og avtalen bedrer likviditeten og kapitalsituasjonen.

KJEMPEHOPP: Norwegian-aksjen spratt opp 25,3 prosent torsdag etter et par rolige børsdager. Aksjemarkedet var i fistel over regnskapstall og nye kjempeavtale.

Aksjemarkedet verdsatte, den nye avtalen, regnskapstallene og signalene fra selskapet og sendte torsdag aksjen opp over 25 prosent. Storaksjonær og tidligere konsernsjef Bjørn Kjos er blitt over 180 millioner papirmillioner rikere i dag på børsjubelen for selskapet.

Mener alvor

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet har også lagt merke til at Norwegian knaller til etter en lang rekke negative nyheter. Flyselskapet måtte blant annet i mars sette 737 Max 8-flåten på bakken, som direkte og indirekte koster selskapet 1 milliard i år.

- Mitt inntrykk er at Geir Karlsen og Co virkelig har ment alvor når de nå har satt i gang en rekke tiltak for å snu strategien til Norwegian fra vekst til lønnsomhet.

- Et eksempel på dette er at det mye omtalte kostnadsprogrammet Focus 2019 har gitt besparelser på over 800 millioner i tredje kvartal, sier Johannesen til Nettavisen Økonomi. Norwegian skal gjennom dette programmet kutte kostnadene med hele 2,3 milliarder i 2019. I tredje kvartal utgjorde kostnadsbesparelsene 827 millioner kroner.

USA-suksess

Nordnet-økonomen sier at ser vi på de viktigste driverne til det gode resultatet, er det helt klart langdistansesatsingen, spesielt til USA, som drar veksten.

- Her hadde selskapet en vekst på 21 prosent i tredje kvartal. Dette er et uttalt satsingsområde for Norwegian, og jeg mener dette området blir essensielt fremover for at Norwegian skal bli et fullt ut lønnsomt selskap, sier Johannesen.

POSITIV: Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet er positiv til grepene Norwegian har gjort, men minner om at flyselskapet er sterkt forgjeldet.

- Det blir nå spennende å følge Norwegian i de neste kvartalene. Tredje kvartal er normalt flyselskapenes sesongmessige beste kvartal, grunnet sommerferie. Men markedet ser nå fremover, og jeg tror at Norwegian er på rett vei for å styrke sin operasjonelle drift, fortsetter han.

Helt avgjørende

Johannesen mener det er helt avgjørende for Norwegian, ettersom selskapet har en enormt forgjeldet balanse og store forpliktelser frem i tid. Norwegian lovet på presentasjonen torsdag at de skulle bli et helt annerledes, men styrket selskap fremover.

Fungerende konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener resultatene for tredje kvartal viser at selskapet leverer på strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet.

- Vi leverer rekordhøy fortjeneste, rekordhøye driftsinntekter og reduserte enhetskostnader, til tross for at vi er rammet av begivenheter utenfor vår kontroll, uttalte Karlsen i en børsmelding torsdag morgen.

Over 6 milliarder

Norwegian tror de vil oppnå et driftsresultat i 2019 før engangsposter og avskrivninger i området 6,1-6,5 milliarder kroner. Tidligere har ledelsen i det børsnoterte flyselskapet anslått et driftsresultat i området 6-7 milliarder.

Norwegian må imidlertid ta tap på 1 milliard kroner i år som følge av problemene med 737 Max-flåten. Dette er en oppjustering med 300 millioner kroner fra tidligere anslag.

I dette tapet inngår reduserte inntekter som følge av kanselleringer, og andre avbrudd, økte utgifter som følge av ineffektive mannskapsdisponeringer, økte drivstoffutgifter, samt erstatninger til passasjerene.

Klare i mars

737 Max-flyene har ifølge rapporten for tredje kvartal påvirket både etterspørselen, driftsutgiftene og produksjonen. Det kommer ikke inn noen 737 Max-fly til Norwegian i fjerde kvartal. Norwegian tror Max-flåten kan settes inn fra mars neste år.

Det blir lavere produksjon i Norwegian i fjerde kvartal i år sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor. Det betyr altså noe færre flyvninger. Norwegian er klar på at de vil skuffe passasjerer fremover ved å kutte ut noen ruter.