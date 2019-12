Børsjubel for Røkke-kjøp, REC-aksjen opp 20 prosent fra start

Kjendisinvestor Jens Ulltveit-Moe selger seg helt ut av REC Silicon. Kjøperen Kjell Inge Røkke har allerede etter noen minutter tjent over 80 millioner kroner.

I en børsmelding tirsdag morgen bekreftes det at Umoe AS selger sine 64,22 millioner aksjer til en kurs av 1,325 kroner per aksje. Bak Umoe AS står miljøbevisste Jens Ulltveit-Moe, som er største eier av solenergiselskapet med 22,95 prosent.

Det er nå bekreftet at Kjell Inge Røkkes Aker er den nye storeieren i selskapet, som har hatt en elendig kursutvikling. Det kraftige kursfallet har ført til at Røkke har fått aksjene for bare 85 millioner kroner. En viktig årsak til den sterke REC-nedgangen er den pågående handelskrigen mellom USA og Kina.

Men aksjemarkedet verdsetter den nye storeieren og har sendt REC-kursen opp med over 20 prosent etter bare noen minutters børshandel. Aksjen omsettes nå for ca. 2,60 kroner, som betyr at Aker og Kjell Inge Røkke er blitt 80 millioner rikere på papiret.

EN SAMMENHENGENDE NEDGANG: REC Silicon-aksjen har falt sammenhengende i flere år.



- Det dukket opp en interessant mulighet da Jens Ulltveit-Moe la aksjene sine ut for salg, og den grep vi, sier Akers kommunikasjonsdirektør Atle Kigen til Nettavisen Økonomi tirsdag morgen.





Åpenbart interessant

- Solenergimarkedet er i vekst, og det er åpenbart interessant for oss. REC Silicon har krevende tider bak seg, og de har vært hardt rammet av handelskrigen mellom USA og Kina. Samtidig ser vi interessante muligheter fremover.



- Dere er tungt inne i olje og gass, men har i det siste satset innenfor fornybar med Aker Solutions og Kværner. Hvorfor?

- Aker har i mange generasjoner vært et viktig selskap i energimarkedet, og vi driver først og fremst med energi. Olje og gass er fortsatt det tyngste og viktigste for oss.



- Nå er dere største eier i REC - hvilke ambisjoner har dere for selskapet?

- Vi kommer tilbake til hvilke ambisjoner vi har når vi er klare.

Adm. direktør Jarle Roth i Ullveit-Moes Umoe sier til DN.no at åpenbart var interessen svakere enn det selskapet håpet på.

- Vi brukte god tid på å vurdere budet, men etter en grundig diskusjonen valgte vi likevel å selge, sier Roth.

Auksjonsprinsipp

Salget kommer etter en såkalt bookbuilding-prosess, det vil si et auksjonsprinsipp der interessen i markedet for å kjøpe aksjene har vært testet ut av meglerhus.

REC opplyste i en børsmelding mandag ettermiddag at Jens Ulltveit-Moe vurderer å selge samtlige av aksjene i selskapet. Salget gjøres for å styrke balansen og for at Ulltveit-Moe skal satse hundre prosent på sine bioenergisatsinger i Brasil.

Umoe AS engasjerte meglerhusene Arctic Securities og Pareto Securities for å undersøke muligheten for å selge alle aksjene. Ulltveit-Moe hadde også reservert seg mot å selge aksjene, det var alt eller ingenting.

Billigsalg?

REC Silicon AS, tidligere Renewable Energy Corporation ASA, er et norsk allmennaksjeselskap innen fornybar energi med hovedkontor i Sandvika i Bærum. REC Silicon produserer silisium til solcelleindustrien.

Markedsverdien av solenergiselskapet ved børsslutt mandag var lave 595 millioner kroner. Kursen sluttet da på 2,13 kroner, slik at Kjell Inge Røkke tilsynelatende har fått kjøpt aksjene svært billig, men selskapet har altså vært en sammenhengende børskatastrofe i lang tid.

Tapte over 3 milliarder

REC Silicon tapte i tredje kvartal 20 millioner dollar, over 180 millioner kroner med dagens valutakurser. I fjor var underskuddet på 348 millioner dollar, godt over 3 milliarder kroner. Egenkapitalen ved utgangen av tredje kvartal i år var lave 42 millioner dollar.

REC Silicon har utviklet seg til en marerittinvestering for Jens Ulltveit-Moe. Nettavisen Økonomi skrev i februar at investoren har hatt et milliardtap på sin investering, og da var aksjekursen høyere. Nettavisen skrev i vinter at Rec Silicon har tapt 8,7 milliarder kroner siden 2015.

Jens Ulltveit-Moe ble av bladet Kapital i høst rangert som Norges 122. rikeste person med en anslått nettoformue på 2,3 milliarder kroner, klart ned fra 3,5 milliarder i 2018. Kursnedgangen i REC forklarer en god del av formuestapet. Den miljøengasjerte Ulltveit-Moe har også tapt store penger på bioetanol.

Ut av tapssluk

Jens Ulltveit Moes selskap Umoe-gruppen har for øvrig rettigheter til Peppes Pizza, Burger King, Starbucks og TGI Fridays i Norge. I oktober ble det kjent at Ulltveit-Moe vil kvitte seg med tapssluket TGI Fridays.

Umoe-gruppen hadde et dårlig resultat i 2018, etter store tap på solenergi og junkfood, underskuddet ble hele 597 millioner.

I 1984 startet den 77 år gamle milliardæren investeringsselskapet Ulltveit-Moe-gruppen, som siden ble omdøpt til Umoe AS. I 2002 startet han Umoe IKT og Umoe Catering med Peppes Pizza, TGIF Fridays, Burger King, en rekke flyplassrestauranter og lokale kafeer.