Børskrakk og valuta-stup i Argentina etter presidentvalg

Børsen i Argentina stupte over 30 prosent etter at president Mauricio Macri gjorde det dårlig i første runde av presidentvalget i landet.

Sentrum-venstrekandidaten Alberto Fernández vant søndag første valgomgang med god margin. Fernández fikk 48 prosent, mens høyreorienterte Macri fikk så vidt over 32 prosent.

Både børsen og Argentinas valuta, pesoen, falt kraftig mandag.

På ett tidspunkt lå aksjeindeksen Merval nesten 38 prosent lavere enn forrige sluttnotering. Da børsen stengte, var nedgangen på 31 prosent, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Pesoen hadde da svekket seg 15 prosent mot amerikanske dollar. Tidligere på dagen var valutafallet enda større.

Misnøye i folket

President Macri har støtte fra finansbransjen og USA, men det er utbredt misnøye i landet på grunn av en dyp økonomisk krise og upopulære krisetiltak innført av Macris regjering. Inflasjonen ligger over 50 prosent, noe som har gjort stor skade på folks kjøpekraft.

– Valgresultatene viser en dyp misnøye med den økonomiske situasjonen. I tillegg viser de samfunnets bekymring over at myndighetene ikke er i kontakt med virkeligheten og at de ikke har maktet å håndtere problemene, sier valganalytiker Carlos Fara.

Macri sammenkalte til et møte med sentralbanken for å roe ned situasjonen før børsen åpnet mandag, men klarte ikke å avverge markedsuroen.

– Vi har hatt et dårlig valg, og det gjør at vi er nødt til å doble vår innsats fra og med i morgen, sa Macri i etterkant av søndagens valg.

Omstridt ekspresident

Det som skremte markedet, var ikke bare at Macri gjorde det så dårlig, men også at Fernández vant med tidligere president Cristina Fernández som visepresidentkandidat.

– For dem som ikke stemte på meg, lover jeg å jobbe hardt slik at de forstår meg, sa Alberto Fernández da han møtte tilhengere i Buenos Aires etter valget søndag.

Alberto Fernández var Cristina Fernández' stabssjef mens hun var president. Fernández anklages for korrupsjon som skal ha pågått mens hun ledet landet, og det er uklart hva som skjer hvis hun blir visepresident og samtidig dømmes for korrupsjon.

Valgprosessen går nå videre med de to vinnerne til neste valgrunde som skal holdes 27. oktober. Da må en kandidat få 45 prosents oppslutning for å vinne direkte, eller 40 prosent og minst 10 prosentpoengs ledelse over sin nærmeste konkurrent. Hvis ikke, blir det enda en runde i november.

