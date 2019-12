Børsnedgang på Trump-nyhet

Kraftig nedgang på Wall Street etter at president Donald Trump uttalte seg om Kina-avtale.

NEW YORK (Nettavisen): Dow Jones var ned over 400 poeng tirsdag morgen amerikansk tid, noe som er den største nedgangen på over to måneder.

Årsaken til børsfallet er at det trolig vil ta lengre tid enn antatt før USA er i land med en handelsavtale med Kina, melder CNBC.

Dow Jones er ned over 1,2 prosent, mens S&P 500 er ned over 1 prosent, det samme som Nasdaq.

Trump, som for tiden befinner seg i London i forbindelse med NATO-møte, uttalte tirsdag at han kan finne på å utsette en handelsavtale med Kina til etter presidentvalget i 2020.

Også Oslo Børs er ned på tirsdag.

Ifølge NTB uttalte president Trump på tirsdag at han «på noen måter» liker tanken på å vente med å inngå en handelsavtale med Kina til etter valget i 2020.

– Men det skal jeg ikke si. Det er bare det jeg tenker, sa Trump, som hevdet at Kina ønsker å inngå en avtale med én gang.

Presidenten fikk også spørsmål om et mål han har satt tidligere, om å inngå en avtale i løpet av året.

– Jeg har ingen deadline, nei, svarte Trump.

Uttalelsene falt da Trump holdt et felles pressemøte med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i anledning NATO-toppmøtet i London.

En eventuell avtale etter valget er langt unna det mange analytikere og investorer den siste tiden har sett for seg. Amerikanske børser har de siste ukene lagt bak seg en lang rekke rekorder, som ofte er satt når ryktene om en nært forestående handelsavtale har begynt å svirre.

Trump med frontalangrep på Macron

Under NATO-møtet tirsdag uttalte Trump også at det var «dypt fornærmende» da hans franske kollega Emmanuel Macron omtalte NATO som hjernedødt.

Trump la ikke fingrene imellom da han ble spurt om Macrons uttalelse kort tid før NATO-toppmøtet utenfor London denne uken.

USAs president Donald Trump langet på tirsdag ut mot Frankrike og mente landet ikke var i en posisjon til å kritisere NATO. Han viste til høy arbeidsledighet, gule vester-protestene og sa at landet har hatt et tungt år. Foto: (NTB scanpix)

– Det er svært fornærmende overfor mange, inkludert denne mannen, som gjør en svært god jobb med å lede NATO, sa Trump og vendte seg mot generalsekretær Jens Stoltenberg. På et frokostmøte i Regent's Park i London gjentok Trump også at han er en stor fan av Stoltenberg.

USA er for tide også i en handelskonflikt med Frankrike, men Trump uttalte på tirsdag at det sannsynligvis går an å finne en løsning.

– Vi handler mye med Frankrike og vi har en mindre uenighet, sa Trump.

– Jeg tror vi sannsynligvis kommer til å finne ut av det. Vi har et stort handelsforhold og jeg er sikker på at ting kommer til å se rosenrøde ut innen kort tid, sa den amerikanske presidenten videre.

USA og Frankrike har de siste ukene hatt en større konflikt om toll og skattlegging. USA har truet med å innføre toll på en rekke franske varer som et svar på at Frankrike har vedtatt en skatt på digitale tjenester fra internasjonale IT-giganter som Facebook og Google.

Det har de siste ukene også vært anspent mellom Trump og Macron etter at Macron kalte NATO for «hjernedød». Den kommentaren står han fast ved, poengterte Macron overfor pressen tirsdag ettermiddag.

De to presidentene møttes i anledning NATO-toppmøtet som pågår i London tirsdag og onsdag denne uken.