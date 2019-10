Børsnedtur etter skuffende tall

Nye skuffende jobbtall fører til nedgang på Wall Street.

NEW YORK (Nettavisen) Den såkalte ISM-indeksen for tjenestesektoren for september viste 52.6, mens forventningene var på 55.3. Det fører igjen til en ny dag med nedgang på Wall Street.

Selv om tallene i tjenestesektoren økte i september, er det de svakeste tallene siden 2016, og de skaper derfor frykt for økonomisk nedtur.

Ifølge CNBC er Dow Jones ned 250 poeng, eller 0,9 prosent. Både Nasdaq og S&P 500 er også ned. Dermed er Dow Jones ned hele 1100 poeng på bare tre dager.

Også på Oslo Børs gikk det nedover på torsdag, ned over 1,3 prosent.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet pekte overfor Nettavisen Økonomi på onsdag at frykten for at Donald Trump kan bli avsatt som president, dårlige stemningstall i den amerikanske økonomien og en lavere oljepris som årsaker til det kraftige børsfallet.

I tillegg kom nyheten onsdag kveld norsk tid at USAs omstridte president vil innføre straffetoll på europeiske varer som whisky, ull, fransk vin og tysk ost fra og med 18. oktober.

