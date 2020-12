Børsnissen feirer et år med ny toppnotering

Da Oslo Børs stengte på ettermiddagen lille julaften, endte hovedindeksen på 953,65 poeng, opp 1,58 prosent. Det er høyeste sluttnotering noensinne.

Den nye toppnoteringen er den andre på under en uke. Fredag 18. desember endte den nemlig på 950,5 poeng. Forrige rekord ble notert 17. januar, før pandemien festet grepet.

Etter at børsnissen åpnet for siste handledag før jul onsdag, kunne kommunikasjonssjef Geir Aase i Oslo Børs konstatere at som for resten av samfunnet, har året 2020 også vært spesielt for Oslo Børs.

Les også: Børsuro: Her er aksjene du bør satse på (+)

– Året begynte veldig bratt nedover. Første kvartal i år var det verste første kvartal i historien når man ser på kursfallet. Men den opphentingen vi har hatt siden, er nesten uten sidestykke, sier han.

54 nye selskaper

Oslo Børs har også fått veldig mange nye selskaper på børsen. 54 nye selskaper er notert.

– Det er den høyeste tilstrømmingen av nye selskaper vi har hatt siden før finanskrisen 2008, sier Aase. Han legger til at det har vært spesielt. Det har ikke tidligere vært hentet inn så mye ny kapital fra både nye selskaper og selskaper som allerede er på Oslo Børs.

Oslo Børs er også den børsen i Europa med flest nye selskaper. Mange av dem er innenfor det grønne skiftet, og grønne aksjer har vært veldig populært på Oslo Børs i år.

Norwegian øverst

Onsdag klatret hovedindeksen fra 938,8 til 944,38 poeng 15 minutter etter at børsnissen ringte til åpning klokken 9.

Den flatet seg så ut, før den steg jevnt de siste åpningstimene, og altså endte på 953,65 poeng.

Mest omsatt ble hydrogenselskapet Nel, som steg med 0,45 prosent. Equinor steg med 1,56 prosent, som nest mest omsatte, mens tredje meste omsatte REC Silicon var opp hele 12,58 prosent.

Les også: Spår enorm vekst for aksjeselskap: – Det vil ta helt av i 2021

Før lunsj lå Norwegian-aksjen øverst på lista over de mest omsatte aksjene. Med en liten nedgang etter klokken 14 ble kursen notert til 67,06 kroner, en økning på 10,26 prosent.

Oljeprisen litt opp

Oljeprisen steg med 2,57 prosent onsdag ettermiddag, og et fat nordsjøolje ble omsatt for 51,08 dollar.

Les også: Norsk superaksje får Financial Times til å gni seg i øynene: – Dette er helt sprøtt

Blant de toneangivende børsene i Europa steg FTSE 100-indeksen i London med 0,3 prosent, Dax i Frankfurt steg med 0,97 prosent, og indeksen CAC 40 i Paris ble registrert med en oppgang på 0,82 prosent.

(©NTB)

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget