Børsoppgang i Asia

De viktigste asiatiske børsene stiger.

Til tross for en sur dag på verdens børser tirsdag, starter onsdag friskt i Asia. De viktigste indeksene er merkbart i pluss når halve handelsdagen er unnagjort.

I Japan er Nikkei-indeksen opp 0,95 prosent like etter lunsj lokal tid. Sør-Koreas KOSPI-indeks er opp 0,11 prosent og Hongkongs Hang Seng-indeks er opp 0,46 prosent. På fastlandet i Kina er Shanghai- og Shenzhen-børsene opp henholdsvis 0,30 og 0,41 prosent.

Singapores Straits Times-indeks er opp 0,64 prosent ved 12-tiden lokal tid, mens Taiwans TAIEX er opp 0,92 prosent.

Prisen på nordsjøolje er over natten opp over én prosent til 58,34 dollar fatet. Gullprisen er svakt opp, mens den norske kronen styrker seg noe mot både dollar, euro, pund og svenske kroner.

Apples virusfrykt ga børsnedgang tirsdag



Verdens børser falt tirsdag etter at Apple sa at selskapet er rammet av covid-19-viruset og ikke kommer til å nå omsetningsmålet for inneværende kvartal.

På Wall Street tapte industriindeksen Dow Jones seg 0,6 prosent, og den bredere S&P 500-indeksen svekket seg også.

– Den største bekymringen er i hvor stor grad nyhetene fra Apple signaliserer at den kinesiske økonomien styrker seg saktere enn det markedet forventer. Det er fremdeles uvisst, sier Karl Haeling i banken LBBW.

Prisen på Apples aksjer falt 1,8 prosent til 319 dollar, mens prisen på gull, som ofte blir regnet som en trygg investering, steg.

– Helsekrisen forårsaker store forstyrrelser i næringslivet i den nest største økonomien i verden, så børshandlere skyr aksjer, sier analytiker David Madden i CMC Markets UK.

Nyheter fra Apple og HSBC førte til nedgang i Asia



Apples kunngjøring traff leverandørene i Asia tidligere tirsdag på det som regnes som en tøff dag på de asiatiske børsene.

Indeksen Nikkei 225 i Tokyo endte i rødt etter at Japan rapporterte at landets økonomi krympet med 1,6 prosent i fjerde kvartal. Og børsene i Singapore falt etter at myndighetene justerte ned de økonomiske forventningene på grunn av virusutbruddet.

Hongkong falt også som en reaksjon på at storbanken HSBC rapporterte om et inntektsfall på 33 prosent i 2019 før skatt. I tillegg kutter banken 35.000 jobber. Den nyheten fikk HSBCs aksjer til å falle også i London.