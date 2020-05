Børsoppgangen fortsetter

Stor optimisme på verdens børser.

BANGKOK / NEW YORK (Nettavisen): Kraftig børsoppgang på Wall Street mandag følges opp i Asia tirsdag.

Et par timer inn i formiddagshandelen er hovedindeksen i Sør-Korea, KOSPI, opp 1,9 prosent. Japans Nikkei 225 er samtidig opp 1,87 prosent. I Kina er hovedindeksen i Shanghai opp 0,64 prosent og Shenzhen opp 0,93 prosent.

Hongkongs Hang Seng-indeks bykser opp 2,20 prosent, mens Singapores hovedindeks Straits Times er opp 1,99 prosent når klokken passerer 10.45 lokal tid tirsdag.

Oppgangen er hovedsaklig drevet av en ellevill børsdag i New York mandag. Dow Jones endte opp 3,85 prosent, S&P 500 endte opp 3,15 prosent, mens Nasdaq Composite føk opp 2,44 prosent. Mandagen ble dermed den beste dagen på Wall Street på over en måned.

Amerikanske finansmedier tilskriver mye av oppgangen optimisme etter nyheter fra selskapet Moderna, som jobber med vaksine mot koronaviruset. Selskapet opplyste i en melding mandag at de er i en tidlig fase med en ny vaksine, der de nå tester ut vaksinen på mennesker. De opplyser at vaksinen de tester produserte antistoffer for Covid 19 hos samtlige 45 deltakere.

Selskapet hadde en oppgang på hele 26 prosent kort tid etter åpning, og endte til slutt 20 prosent opp, melder CNBC.

