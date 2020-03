Børsvakling i USA etter rentekutt

Wall Street gikk fra vekst til fall etter at den amerikanske sentralbanken kunngjorde stort rentekutt for å beskytte økonomien mot å skades av coronaviruset.

USAs sentralbank Federal Reserve senket tirsdag renten med et halvt prosentpoeng. Federal Reserve-sjef Jerome Powell viser til at spredningen av koronaviruset innebærer stor risiko for den økonomiske veksten.

Det er første gang sentralbanken senker renten siden i fjor, da den ble kuttet tre ganger. Det er også første gang at banken kutter renten mellom rentemøter siden finanskrisen i 2008.

Aksjekursene, som gikk ned da New York-børsene åpnet tirsdag, steg markant etter Powells kunngjøring. Den bredt sammensatte S&P-indeksen gikk opp 1,5 prosent.

Snudde

Rentekuttet bidro til å gjenopprette litt av tilliten i markedet, men etterlot seg likevel usikkerhet om hvor stor økonomisk skade koronaviruset kan føre til.

Et kvarter etter sentralbankens beslutning snudde utviklingen. Da klokken nærmet seg 11.30, hadde Dow Jones-indeksen falt 2 prosent. S&P 500-indeksen var ned 1,8 prosent. Teknologitunge Nasdaq hadde en nedgang på 1,6 prosent.

Nedgangen settes også i sammenheng med at investorene på Wall Street spør seg om hvorvidt Powells kunngjøring tyder på at USAs økonomi vakler mer enn tidligere antatt.

Vekst i Europa

Hovedindeksen på Oslo Børs holdt seg noenlunde gjennom hele dagen. I en periode var oppgangen på over 4 prosent, men utviklingen falt noe senere på dagen. Hovedindeksen endte til slutt på 859,17 poeng, en økning på 3 prosent.

Utviklingen var tilsvarende på de store markedene i Europa. Børsene i Frankfurt, London og Paris steg rundt 2 prosent på formiddagen, men endte til slutt med en vekst på rundt 1 prosent.

Nordsjøolje ble 16.30-tiden tirsdag ettermiddag omsatt for 53,22 dollar fatet, en oppgang på 0,3 prosent fra nattens nivå.

Flere asiatiske børser hadde svak nedgang tirsdag, før Wall Street våknet.

G7 i beredskap

G7, som består av de sju viktige industrilandene USA, Canada, Japan, Frankrike, Italia, Tyskland og Storbritannia, varslet tirsdag at alle relevante verktøy skal tas i bruk for å oppnå vekst og motvirke de økonomiske skadevirkningene av viruset.

I en kunngjøring fra G7s finansministre, offentliggjort av USAs finansdepartement etter at ministrene og de sju landenes sentralbanksjefer hadde holdt et telefonmøte om viruset, varsles det imidlertid ingen konkrete tiltak inntil videre.

