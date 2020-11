Braksuksess for Nettavisen og Amedias «Netflix for aviser»: Runder 100.000 abonnenter

Amedia og Nettavisen har samlet Norge til ett avisrike.

Under et halvt år er gått siden avisgiganten Amedia rullet ut sitt nye abonnementstilbud som raskt ble kalt «Netflix for aviser». Der kan man få tilgang til ikke bare sin egen lokalavis, men også Nettavisen Pluss og nesten alle avistitlene som mediegiganten utgir. Det er 70 lokalaviser og én riksavis - i ett og samme abonnement.

Produktet ble raskt en hit, og nylig rundet man 100.000 abonnenter.

- Det gjør produktet større enn Norges tredje største avis, fastslår sjefredaktør Gunnar Stavrum.

Nettavisen størst

Han leder det eneste nasjonale produktet i abonnementsløsningen og tilskriver mye av æren for egen suksess nettopp «Netflix-løsningen» som gir leserne et så mye større tilbud enn et abonnement på bare én avis. Nettavisen er den avisen som har flest +Alt abonnementer av alle Amedias aviser.

- Vi har 21.000 abonnenter nå - hvorav 9200 er +Alt og 11.800 er vanlige Nettavisen Pluss. Med andre ord er nesten halvparten av våre abonnenter +Alt. Vårt abonnementsprodukt har blitt en helt avgjørende inntektsstrøm og bidrar til at Nettavisen tjener penger og står oppreist i den stormen landet vårt har stått i det siste året, fastslår Stavrum.

Storaviser inngår

Sammenligningen med strømmetjenestene Spotify og Netflix skyldes at man ved å abonnere på Nettavisen +Alt, får tilgang til alle nesten avisene i eierkonsernet Amedia. Fredriksstad Blad, Romerikes Blad, Drammens Tidende, Tønsberg Blad, Bergensavisen, Avisa Nordland og Nordlys er eksempler på betydelige lokalaviser i samme familie som Nettavisen.

I Amedia er gleden stor over suksessen i abonnementsmarkedet.

– Amedias aviser har som gruppe hatt den sterkeste abonnementsveksten i det norske avismarkedet. +Alt-abonnementet forsterker den strategiske satsingen på gode og attraktive abonnementstjenester som understøtter produksjonen av kvalitetsjournalistikk, opplyser konserndirektør Pål Nedregotten i en pressemelding.

– Ingen andre enn Amedias lokalaviser kan tilby noe tilsvarende. Denne abonnementsformen dekker et behov hos norske avislesere for å lese nyheter fra andre områder av landet enn der de selv bor og deres lokalavis kommer ut. Abonnenten eller en i deres husstand ønsker også tilgang til informasjon fra stedet de kommer fra, der deres familie og slekt bor eller der de har hytte. Når 15 prosent av kundene på et halvt år har bestilt +Alt, viser det med tyngde at produktet er attraktivt og treffer et behov i markedet, sier Nedregotten.

Aviser inkludert i +Alt-abonnement

Troms og Finnmark

Finnmarksposten

Nordlys

TromsøBy

KirkenesBy

iFinnmark

iAlta

Nordland

Fremover

Avisa Nordland

Bodø By

Rana Blad

Helgelendingen

iSandenessjøen

Trøndelag

Arbeidets Rett

Nidaros

Innlandet

Oppland Arbeiderblad

Hadeland

Ringsaker Blad

Hamar Dagblad

Solungavisa (eAvis)

Glåmdalen

Østlendingen

Toten Idag

Oslo

Nordstrands Blad

Viken

Drammens Tidende

Eikerbladet

Bygdeposten

Laagendalsposten

Ringerikes Blad

Lierposten

Røyken og Hurums Avis

Svelviksposten

Akershus Amtstidende

Enebakk Avis

Indre Akershus Blad

Varingen

Vestby Avis

Romerikes Blad

Østlandets Blad

Ås Avis

Fredriksstad Blad

Halden Arbeiderblad

Moss Avis

Rakkestad Avis

Sarpsborg Arbeiderblad

Smaalenenes Avis

MittLillestrøm

MittJessheim

Vestfold og Telemark

Gjengangeren

Sande Avis

Østlands-Posten

Sandefjords Blad

Tønsbergs Blad

Øyene

Jarlsberg Avis

Rjukan Arbeiderblad

Kragerø Blad Vestmar

Telemarksavisa

Telen

Agder

Avisen Agder

Lyngdals Avis

Aust-Agder Blad

Tvedestrandsposten

Rogaland

Haugesunds Avis

Strandbuen

Bygdebladet

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

Jærbladet

Vestland

Bergensavisen

Firdaposten

Firda

Sogn Avis

Avisa Nordhordland

Hardanger Folkeblad

Kvinnheringen

Møre og Romsdal

Tidens Krav

Aura Avis

Nasjonal

Nettavisen Pluss

