Bransjetopp spår el-sjokk for forsikringskunder

BJØRVIKA (Nettavisen Økonomi): I april i fjor skrev Nettavisen at Tesla-eiere hadde betalt for lave forsikringspremier. Hovedproblemet er at en Tesla ifølge Norges ledende skadeforsikringsselskap Gjensidige er fryktelig dyr å reparere. I tillegg er det lange reparasjonstider.

- Fra starten av, da Tesla ble lansert i Norge, var dette noe nytt. Det var masse hestekrefter, og det var noe nytt for forsikringsbransjen og for kundene. Prisen for å forsikre en Tesla i markedet har vært for lav.

- Det er ikke fordi de kræsjer oftere, men fordi de er dyrere å reparere, og det er lengre reparasjonstider, uttalte Gjensidige-sjef Helge Leiro Baastad til Nettavisen for ni måneder siden. Gjensidige har rundt 25 prosent markedsandel i Norge. Premiene de tar, får konsekvenser for mange.

Mest ekstremt

Lavutslippssamfunnet som Norge skal inn i, kan bety økte premier for deg som forsikringstaker. Mer bruk av elektrisitet i samfunnet skaper nye utfordringer, som elsparkesyklene.

- I det korte bildet har det gitt oss noen utfordringer for skadereparasjoner og til dels litt på installasjonssiden på elektriske biler. Så ser vi det på elinstallasjoner i trucker, i varehus, i båter og kanskje det mest ekstreme tilfellet, vi ser det på disse sparkesyklene i Skandinavia, sier Leiro Baastad om elektrifiseringen.

- Du kan jo tusle ute en kveld og se på hvordan de bruker syklene ut fra utesteder, det er jo livsfarlig. De går kjempefort, og det er klart at da er det risiko ikke bare for småskader, men også betydelige personskader, fortsetter han.

- Sett fra dere som et forsikringsselskap, er dere veldig lite glad i disse elsparkesyklene?

- Nå skal jeg være forsiktig, men vi er opptatt av trygge og gode samfunn, og det er potensielt en betydelig risiko, svarer Leiro Baastad diplomatisk.

Restriksjoner

Han sier at i Danmark er det innført restriksjoner på elsparkesyklene, det er det ennå ikke i Norge.

- Det kan komme, og det vil antakeligvis komme. Dette er mikroeksempler, men vi kommer til å se mer av den typen ting, sier Gjensidige-sjefen.

- Er det veldig vanskelig for dere å sette riktige premier på denne elektrifiseringen?

- Ja, kommer det kontant.

- Det er helt klart vanskelig, fordi det er helt ny type objekter, en ny type atferd, så det kan bli overraskelser. Jeg har kalt det overgangsrisiko for å bidra til at CO2-utslippene reduseres.

Svært vanskelig

Den nylige brannen i parkeringsanlegget på Sola lufthavn var en skikkelig tankevekker. 1300 biler til en verdi av over 300 millioner må kanskje skrotes.

Det var ikke en elbil som begynte å brenne i parkeringshuset på Sola, derimot dieselbilen Opel Zafira. Men elbilbatterier slutter ikke å brenne før de er brent opp, de blusser opp igjen. Branneksperter sier de ikke kan slukke branner i elbiler.

- Er det en type risiko dere ikke har tenkt på før?

- Hvis først en elbil kommer i brann, er det svært vanskelig å slukke den. Sånn sett er den elbiltettheten vi har nå en risiko i et lavutslippssamfunn som vil kunne påvirke oss, sier Leiro Baastad.

Han sier det er risiko knyttet til installasjoner og dårlige elektriske løsninger i hjemmene. I tillegg er det vanskelig å slukke branner som starter i elektriske batterier og installasjoner. Spørsmålet er hvor mye dyrere forsikringspremiene blir. Elbileiere fikk altså i fjor svi i form av høyere premier.

Ble dyrere

- Vi priser nå dette riktig, men vi opplevde at reparasjonene ble dyrere enn det vi trodde. Det gjelder ikke bare elektriske biler, men en del av disse moderne bilene. Nå er vi på riktig lønnsomhet, sier Gjensidige-sjefen.

Det skulle tyde lavere premieøkninger fremover, til glede for bileierne. I 2019 økte premiene med mer enn 3-4 prosent. Det er en økning du bør merke deg.

3.4 prosent er nemlig en økning Leiro Baastad mener over tid er riktig ut fra økt skadeomfang og hva det koster å kjøpe en tilsvarende bil. Men nå kan det bli premieøkninger som den generelle prisstigningen i samfunnet, rundt 2 prosent. For boligeiere kan det bli tøffere.

Betydelige skader

- Må premiene på husforsikring opp som følge av mer dårlig vær?

- Dette er en langsiktig trend, men det vi har sett de seneste årene, er at vi har fått mer svingninger i været og mer kraftig regnskyld. Det skaper betydelige skader, og det må vi ta inn i prisingen vår på kort og mellomlang sikt.

Gjensidige la for 2019 frem et rekordresultat. Det skyldes blant annet salget av Gjensidige Bank i fjor, men også at Norges ledende skadeselskap kunne inntektsføre tidligere reserver fra yrkesskader:

Dette er skadeoppgjør og utbetalinger som tar lang tid, og i ettertid viser det seg at Gjensidige har tatt seg for godt betalt.

Mindre alvorlig

- Dette dreier seg om skader vi for 10 og 15 år siden trodde skulle komme, men som ikke kom. På personområdet, som yrkesskader og bilansvar, tar det lang tid før man endelig kan fastsette skadeomfanget. Det har vist seg at det over tid blir mindre alvorlige skader i næringslivet og arbeidslivet. Det gjelder også mindre alvorlige bilulykker.

- Skadene ble mindre enn det vi trodde. Hadde vi visst det vi vet nå for 10, 12 og 15 år siden, skulle prisen vært noe lavere, innrømmer Leiro Baastad.