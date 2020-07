Brennhett boligmarked - koronakrisen gir tidenes julisalg

I et heller sommerkjølig Norge er boligmarkedet brennhett som følge av koronakrisen. Nå går det mot tidenes julisalg.

Det norske boligmarkedet tok på forsommeren ekspertene fullstendig på senga, og markedet bærer i liten grad preg av koronakrisen, det vil si: De rekordlave rentene som følge av krisen har fyrt opp markedet. Rentenedgangen veier mer enn opp for lavere inntektsvekst i år og høy arbeidsledighet som følge av koronapandemien.

Leder Terje Buraas i DNB Eiendom sier i en melding onsdag at de allerede i juni så at dette kom til å bli en helt spesiell sommer. Det var både stor aktivitet og høy prisvekst. Tempoet i boligmarkedet akkurat nå er ifølge Buraas «oppsiktsvekkende høyt».

- I totalmarkedet i Norge er det solgt 43 prosent flere eiendommer så langt i juli i år mot samme tid i 2019. Det er allerede solgt flere eiendommer i juli enn den tidligere rekorden for hele måneden, sier han i meldingen.

Ifølge Buraas har DNB passert 5000 omsetninger, mens den tidligere rekorden for juli 2019 var 4700 i løpet av hele måneden.

Les også: Boligekspert - dette er atomknappen i boligmarkedet

Opp 50 prosent

- I Oslo er totalmarkedet opp 50 prosent, og vi har solgt 70 prosent flere enheter i Oslo så langt i juli mot juli 2019, forteller Buraas.

Han sier at et stort tempo og mange på visning som regel er en driver for økte boligpriser. DNB Eiendom har så langt i juli en kraftig prisøkning i Oslo, og den er høyere enn den var i 2016. Det året var det en ellevill vekst i de norske boligprisene, som førte til innføringen av boliglånsforskriften i januar 2017.

Buraas melder også om en solid oppgang i hele Norge. Men det er ennå for tidlig å si noe bastant om den prosentvise økningen, ettersom det er få omsetninger.

- Men så langt ser det ut til at prisveksten fra forrige måned vil fortsette.

Ikke usunt

Det er primært omsetningstakten og antall boliger som selges, som ifølge DNB Eiendom er det unormale.

- Vi tror ikke at verken tempoet i boligmarkedet eller prisveksten er et usunt tegn, heller tvert om. Dette er et velfungerende marked som har tilpasset seg en ny situasjon. Men vi står nå i reell fare for at det blir et tilbudsunderskudd i Oslo som driver prisene, advarer Buraas.



Han kan melde om godt besøkte visninger over hele landet, men kanskje spesielt i byene og pressområdene, samt i de populære hytteområdene. Etterspørselen er svært stor, slik at stadig flere legger ut boliger for salg også om sommeren.

Les også: Rekordhøye leiepriser i Oslo

Augusteffekt i juli

I tillegg har meglerne lagt ut veldig mange nye enheter i juli, som normalt ville ha blitt lagt ut i august. Det mener Buraas er en en konsekvens av at vi nå har en «hjemmesommer» som følge av koronakrisen.

Det kan hende at den tradisjonelle augusteffekten i boligmarkedet, en måned der boligprisene normalt stiger, nå tas ut i juli.

- Denne uken har det vært studieinntak, som normalt gir stor etterspørsel etter mindre leiligheter i studentbyene. Tidligere var sommeren nesten død, men i år har den nesten blitt et helt nytt omsetningsmarked på linje med normalmåneder utenfor fellesferier, sier Buraas.

Les også: Eksperter - dette er vinneraksjene nå

Høy tillit

Det norske boligmarkedet har klart seg bra, fordi rentene er på et rekordlavt nivå, og de er spådd å være lave fremover. Den norske økonomien har klart seg godt under koronakrisen, og folk har tillit til både norsk og egen økonomi.

DNB mener boligmarkedet allerede før korona ble et tema, var stabilt og velfungerende. Denne tilliten har vedvart gjennom krisen.

Da koronaeffektene slo til for alvor i mars, kan det ha ført til et etterslep av kjøp og salg av boliger, som markedet tok med seg inn mot sommeren.

I tillegg er meglere, selgere og kjøpere hjemme eller i Norge i sommer. Det mener Buraas er en naturlig døråpner for boligmarkedet denne sommeren.