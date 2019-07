Brennhett hyttemarked: 25 prosent over takst for hus fra 1798

En noe utdatert sommerbolig utenfor Farsund ble solgt for godt over prisantydningen.

Det er ikke bare på de kjente feriestedene at det er et hett hyttemarked.Loshavn utenfor Farsund ble det mandag solgt en sommerbolig som var taksert til 4,6 millioner kroner for hele 5,8 millioner. Den noe slitte sommerboligen (se nedenfor) ble markedsført som «ekte idyll i Loshavn ved Bugta - nydelig strandeiendom i historisk Sørlandsmiljø med egen brygge».

Og eiendommen gikk unna, en uke etter annonsen stod på trykk, var kjøpet avgjort. Eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen i Meglerhuset Sædberg Kristiansand sier til Nettavisen Økonomi at eiendommen ble solgt til en kjøper med lokal tilhørighet.

- Jeg fikk henvendelser fra Øst- og Vestlandet, og totalt var det fem budgivere. Dette er en sjelden eiendom som selges, og det er historisk få sammenliknbare eiendommer i Loshavn. Den var derfor utfordrende å prise, sier Kristensen.

Selgerne er døtrene til den avdøde investoren og skipsrederen Tharald Brøvig, som gikk bort for snaue to år siden. Han var fra Farsund.

Kjenner området

Loshavn ligger en halvannen times kjøretur fra Kristiansand, en uthavn ved Eikvåg utenfor Farsund i Vest-Agder. Det lille stedet helt sørøst på Lista ved innløpet av Lyngdalsfjorden og har ifølge Wikipedias kanskje best bevarte trehusmiljøet langs sørlandskysten.

SØRLANDSIDYLL: Loshavn er en klassisk sørlandsidyll, men ligger langt fra Oslo. Foto: Kurt Jensen

- De som har tilhørighet fra Oslo, kjente til dette området. Jeg vil si at for markedet fra Søgne og Mandal og vestover, er det mye rogalendinger. Kjøper du eiendom i et område som Loshavn, kjøper du en del av vår kysthistorie, tilføyer han.

- Hva kan du si om standarden?

- Jeg vil si den er utidsmessig, eiendommen har ikke dagens krav til standard. For noen er dette et oppussingsobjekt, men det er gamle tømmervegger, og for de som liker sjarmen, kan de fint leve med det, svarer Kristensen.

- Men den ligger veldig fint til, og ofte er det beliggenhet som er prisdriveren. De aller fleste verdsetter å kunne kjøre helt til eiendommen og slippe ut i båt. Den solgte eiendommen har kjørevei helt frem til garasjen, og tilgjengelighet er veldig etterspurt, fortsetter han. Kjøperen får også tilgang til eget bryggeanlegg.

Fra 1798

Den nye eieren får med seg en tomt på 675 kvadratmeter med bryggeplass og båtplasser, langs et steinsatt bryggeanlegg. Det skal også være fine badeforhold.

Eiendommen i dag er et hus som benyttes som fritidsbolig. Byggeåret er helt tilbake til 1798, men påbygd i 1982. Huset er over to etasjer, og det er innlagt offentlig vann, samt septiktank. Det er også en tilliggende garasje med innredet loft.

Til Farsund er det ca. 7 kilometer, men Kristensen skryter i annonsen av at nærområdet byr på flotte rekreasjons- og turmuligheter. Kjøperen kan ta turen til Lomsesanden og Einarsneset, hvor det skal være flotte, langstrakte sandstrender.

Kaprersted

Loshavn har historie tilbake til krigsårene 1807-1814, den såkalte kapertiden. I disse årene hadde stedet losvirksomhet og drev autorisert kapring av engelske skip langs kysten. Kaperbrevene ble utskrevet av Kongens representanter i Kristiansand.

Wikipedia beskriver Loshavn som et typisk eksempel på uthavnssamfunnene langs sørlandskysten som opplevde stor oppblomstring på 1700- og 1800-tallet. I dag fremstår disse historiske lokalsamfunnene som ferieparadis som nesten ikke har fastboende.