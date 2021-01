Brita, Helge og Stig måtte sitte 16 dager i Thailand-karantene: – Skulle ønske Norge gjorde det samme

Det er fullt mulig å flykte fra kulde og snø til turistparadiset Thailand. Det er imidlertid et par ting du bør være forberedt på.

BANGKOK (Nettavisen): Eksotiske Thailand er et populært reisemål for nordmenn om vinteren. Unntakstilstanden som hele verden opplever grunnet koronapandemien gjelder ikke minst i smilets land. Landet har innført svært strenge innreise- og karanteneregler, til tross for at landets økonomi er avhengig av turistindustrien.

Men det er fullt mulig med en Thailand-ferie nå - bare hør med nordmennene Nettavisen denne uken møtte på Sjømannskirken i Pattaya.

Riktignok fraråder Utenriksdepartementet alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det reiserådet gjelder foreløpig frem til 1. mars.

16 dager går bort



Thailandske myndigheter «reklamerer» med at innreisekarantenen varer i 14 dager, men det er en sannhet med modifikasjoner.

- Det gikk med 16 dager, og jeg anslår til sammen fire dager med jobb i forkant hjemme i Norge, småler Helge Holst.

Han forteller om en svært omfattende søknadsprosess som han og kona Brita måtte gjennom før de endelig landet i Thailand like over nyttår. Ekteparet fra Drøbak måtte ha hjelp fra en nordmann innen reiselivsbransjen for å komme i mål. Men hverken Rita eller Helge klager - til tross for at de på et tidspunkt holdt på å gi opp. Spesielt kravene til forsikring voldte hodebry.

- Jeg må berømme den thailandske ambassaden i Oslo, vår kontaktperson der var velvilligheten selv og bidro også til at vi kom i mål. Det er tross alt ikke ambassaden som lager de innfløkte og omfattende reglene, sier Holst.

Men 15 netter i karantene på et hotell, er det verdt det?

- Absolutt! Vi har vært i Thailand flere måneder hvert eneste år siden 1979 for å slippe unna norsk vinter. Og selv om en del ting er koronastengt i Thailand, har vi allerede opplevd mye og vært på flere fine turer, sier Holst.

Ekteparet medgir at den lange karantenetiden gjør Thailand-ferie uaktuelt for alle som ikke har mulighet til et lengre opphold.

Innelåst i åtte dager

Den lange karantenetiden på hotell kan være en utfordring for de fleste. Noe Stig Weigner fra Trondheim forteller om.

- Det var rett og slett drit kjedelig. Jeg slapp ikke ut av hotellrommet en eneste gang de første syv dagene. Etter det fikk jeg én time til å lufte meg på takterrassen, og dit ble jeg fotfulgt av en eskorte og vi måtte ta vareheisen, sier Weigner.

Han tilbragte tiden på hotellrommet med litt jobbing, mye tid på internett og TV-titting. For å prøve å la kroppen få beveget seg litt laget han en løype på rommet, bestående av blant annet søppelbøtten, der han gikk frem og tilbake.

- Det ble noen kilometer daglig, ler Weigner.

Han forteller også om matserveringen.

- Tre ganger daglig hørte jeg et bank på døren. Når jeg åpner den sto maten på gulvet i noen brune poser - den eller de som leverte dem var var allerede søkk vekke.

Ekteparet Holst, som slapp ensomhets-problematikken siden de fikk bo sammen, fikk ikke slippe ut av hotellrommet før det var gått åtte dager. Etter den åttende dagen fikk de trekke luft i 45 minutter daglig. Men de klager ikke.

- Vi hadde en toroms suite i et svært flott hotell sentralt i Bangkok. Selv om det ikke var balkong hadde vi en storslått utsikt fra rommet mot elven Chao Phraya med sitt yrende liv. En liten utfordring vi hadde var at TV-en ikke funket. Hotellet sa det først kunne fikses om en uke, men det aksepterte jeg ikke. Da kom det en person etter kort tid i fullt astronaututstyr og fikset det, sier Helge.

- Om Norge hadde gjort det samme



I løpet av hotellkarantenen blir man koronatestet to ganger.

- Dere måtte jo også testes i Norge rett før avreise til Thailand. Oppleves den lange karantenetiden og det at man må testes ytterligere to ganger som litt unødvendig?

- Regler er regler. At Thailand kjører en streng og grundig linje for å unngå importsmitte synes vi er helt greit. Og vi kunne ønske at Norge gjorde det samme, sier Helge og får støtte av både kona og Stig Weigner.

- Norge burde kalle ut militæret og få stoppet og kontrollert alle som kommer for å få satt en stopper for importsmitte, tilføyer Weigner.

De tre nordmennene avslutter med noen råd til nordmenn som vurderer Thailand-reise.

- Ikke bruk boookingbyråer, får du noen problemer er det nesten umulig å få hjelp. Kontakt hotellet du vil bo på direkte og krev å få en kontaktperson som snakker engelsk. Har de ikke det, kontakt et hotell som har det. Da unngår du mange potensielle problemer og misforståelser, sier Helge.

Har fått kontroll igjen, men turistindustrien sliter

Thailand har, avhengig av øyet som ser, vært blant de heldige eller dyktige under korona-pandemien. Til tross for en eksplosiv (etter landets forhold) smitteoppblomstring fra desember til januar (les mer i saken Thailands gedigne koronatabbe), ser det ut til at landet igjen har kontroll over smitten. Ifølge myndighetene er det nå kun to soner i landet hvor smitteøkningen fremdeles bekymrer, Bangkok og Samut Sakhon (naboprovins på vestsiden av Bangkok).

Økonomien i landet er imidlertid hardt rammet og svært mange er blitt arbeidsledige - ikke minst i turistindustrien som ifølge eksperter utgjør hele 20 prosent av landets verdiskapning. Antallet utenlandske turister lå i 2019 på cirka to millioner i måneden. Siden oktober 2020 har gjennomsnittlig antall turister vært minimal 346 i gjennomsnitt per måned, melder Bangkok Post. En nedgang fra 2019 på 99,9882 prosent.

For å hjelpe turistindustrien har myndighetene gjort flere grep. Et nytt visum for turister tillater opphold i landet på opptil 90 dager, og mer enn 100 hoteller er registrert og godkjent som såkalte karantene-hoteller. Prisnivået ligger på mellom 30.000 - 200.000 baht (8.500 - 56.500 kroner) for hotellkarantenen på 15 netter. Det meste er da inkludert inklusive to pålagte koronatester.

