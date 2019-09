British Airways rammes av streik

British Airways innstiller de fleste av sine internasjonale flygninger mandag og tirsdag på grunn av en flygerstreik

En talskvinne for selskapet sier at de allerede i forrige uke kontaktet sine reisende for å booke om reisene deres. Trolig er det så mange som 1.600 flygninger som blir innstilt.

British Airways (BA) og flygernes fagforening Balpa har vært i konflikt siden i sommer, og har trass i en rekke møter ikke blitt enige om lønnsbudsjettet.

- British Airways trenger å våkne og forstå at pilotene deres er fast bestemt på å bli hørt, sier Balpas generalsekretær, Brian Strutton, til The Guardian.

Han mener pilotene tidligere har måttet tåle store kutt i lønninger for å hjelpe selskapet i tunge tider.

- Nå tjener BA milliarder av pund i profitt, og pilotene har fremsatt et rettferdig, og rimelig krav på lønn og fordeler, sier Strutton videre.