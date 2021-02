Bruker helt vanvittige summer på mat og drikke: - Helt ubegripelig

Geir Kvarme (57) er opptatt av sunn og bærekraftig mat. Det går hardt utover matbudsjettet til familien.

I videoen under kan du se Kvarmes enorme forbruk på mat og drikke:

- Før tenkte jeg ikke over hva det jeg kjøpte kostet. Jeg fikk sjokk over hvor store summer det var snakk om. Jeg har fått en helt annen bevissthet på matbudsjettet nå, sier han til Nettavisen.

Kvarme er en av Norges største teaterskuespillere, men mange har også sett ham på TV i «Jul i Blåfjell», «Hotel Cæsar», og «Fredrikssons fabrikk», som ble sendt for første gang i 1990.

Torsdag ser du ham i TV3-programmet «I lomma på Silje». I fjor høst fikk han nemlig hjelp fra forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB til å få mer skikk på økonomien sin, og klare å spare mer.

Han vil nemlig leve godt også når han blir pensjonist, og da må han spare mer.

- Jeg tenker nok for lite på pris. Jeg får kjeft hjemme fordi jeg kjøper for mye mat, sier han i programmet.

Ekstremt matbudsjett

Kvarme er bosatt i Oslo med ektemannen Sebastian, og deres to døtre på 13 år. Familien på fire får mer enn nok mat på bordet, og det er tydelig når vi ser kontoutskriften for mat og drikke.

Ektemannen Sebastian bekrefter i programmet at Geir bruker mye penger på mat:

- Når jeg ser kontoutskriften, har jeg noen ganger lurt på om han har kjøpt aksjer eller bare mat i butikken.

I løpet av ett år brukte nemlig Kvarme hele 467.000 kroner på mat og drikke.

- Det er helt ubegripelig, responderer Kvarme til Sandmæls sjokkerende beskjed.

I tillegg kommer det ektemannen bruker på mat og drikke.

- Det var sjokkerende at alt kom fra min konto. Det er en veldig høy sum, og jeg synes det var helt svimlende, sier han til Nettavisen.

Sandmæl mener summen står i stil med at han er veldig opptatt av hva han putter i seg.

- Det er et høyt beløp, men sunn mat er ikke det verste man kan bruke pengene sine på. Det må imidlertid reduseres, fordi det høye forbruket spiser av pensjonen hans, sier hun til Nettavisen.

Til sammenligning viser SIFOs referansebudsjett at en familie med to voksne og to tenåringsdøtre, kan klare seg på cirka 11.300 kroner i måneden for å dekke mat, drikke og husholdningsartikler. Det vil si drøye 135.000 kroner i året.

- Dette viser kun kostnadene for basisbehovene. Kvarmes familie kommer nok ikke til å leve på et matbudsjett som regnes for å være normalt, sier Sandmæl.

Slik kan du kutte matutgiftene Silje Sandmæl trekker fram tips for å kutte kostnadene for mat og drikke, uten at det nødvendigvis går på bekostning av hva du får i deg. Se på prisen, og ikke bare ingrediensene

Du kan handle matvarene du vil ha, men prøv å finn dem på en rimeligere butikk

Planlegg hva du skal handle av mat og drikke

Sett deg et maksbeløp for hvor mye du kan bruke hver uke

Opptatt av kvalitet

Kvarme er nemlig opptatt av at maten han spiser er ren, og dyrket fram på en bærekraftig måte. Samtidig er han opptatt av å vite hvor maten kommer fra. Det koster penger.

Det kommer tydelig fram av kontoutskriftene Sandmæl har sett på. Halvparten av totalbeløpet for mat og drikke, cirka 241.000 kroner, går til delikatessebutikker.

- Jeg kjøper ikke kylling fra Prior av prinsipp, for jeg har sett hvordan kyllingene har det, sier han, og forteller at han fortsatt bruker ekstra penger for å få råvarer han mener er etisk bedre.

Han er samtidig veldig glad i spesielle oster, og bruker rundt 26.000 kroner i året på det, kommer det fram av programmet.

- Jeg tåler ikke melkeprotein fra ku, og derfor spiser jeg kun får- og geitoster, og de er gjerne dyre, forklarer han til Nettavisen.

- God ost koster penger, sier han.

Ost bruker han riktignok fortsatt ekstra penger på, men han forteller at han er mer prisbevisst når han handler mat enn før.

- Jeg kikker ikke bare på innholdsfortegnelsen lenger. Den største endringen er at jeg ser på prislappen også, sier han.

Kvarme kjøper også en del grønnsaker fra dagligvarebutikken nå, og ikke bare fra delikatessebutikker.

- Jeg merker at jeg bruker vesentlig mindre penger enn før, sier han.

Vil leve godt som pensjonist

Det er ikke bare mat og drikke Kvarme bruker mye penger på. I programmet kommer det fram at han også bruker store summer på både klær, sko og velvære. Totalt brukte han 217.000 kroner på disse postene på ett år.

- Jeg har ikke kjøpt et eneste klesplagg siden programinnspillingen, sier han til Nettavisen.

Med små endringer i mat- og drikkebudsjettet, og mer bevissthet rundt egen pengebruk, regnet Sandmæl ut at han kunne spare totalt 188.500 kroner i året, det vil si cirka 15.700 kroner i måneden.

Skal han leve så godt som han ønsker når han blir pensjonist, må det spares mer. Da Silje besøkte ham for første gang, fant hun ut at han kunne forvente 349.000 kroner i året i pensjon.

- Jeg har prøvd å finne informasjon om pensjonen min tidligere også, men det har ikke vært så lett, sier han til Nettavisen.

Han forklarer at han har hatt mange arbeidsgivere opp gjennom årene, og det har derfor vært vanskelig å få oversikt over pensjonen.

- Egeninnsats er viktig

Før Sandmæl var på besøk, satte Kvarme av rundt 1000 kroner til privat pensjonssparing. Nå har beløpet økt til 10.000 i måneden, og han holder seg til budsjettet han fikk - og autotrekkene Silje satte opp.

- Jeg vet ikke hvilken knapp jeg skal trykke på for å stoppe det, sier han og ler.

I tillegg til pensjonssparing, sparer han også enda mer til barna, og til en bufferkonto.

- Folk bør skaffe seg oversikt over hva de får i pensjon. Jeg er glad for å ha oppdaget at egeninnsatsen er såpass viktig, for det er ingen selvfølge at vi får en god pensjon gjennom folketrygden, sier han.

Forbrukerøkonom Sandmæl erfarer at mange ikke begynner å bry seg om hva de får i pensjon før de er i 50-årene, og da er det litt sent.

- Desto tidligere du begynner å spare til pensjon, desto mindre i måneden må du spare. Kvarme må nå ta et stort jafs av inntekten for å spare, for om bare fire år kan han faktisk gå av med pensjon, sier Sandmæl.

