Bruker sex og pupper for å selge «skrekksnus»

Russisk snus med seks ganger så mye nikotin skaper bekymring hos helsemyndighetene.

I Sverige har en ny trend begynt å skylle innover ungdom. Det kalles «supreme snus», og har et nikotininnhold som ofte er opp mot fire ganger så mye som den sterkeste snusen du får tak i butikken.

På en svensk skole like ved grensen til Norge, har rektor slått alarm:

– Det fremkom at elever har testet snusen, men vi vet ikke om det er på eller etter skoletid. De har blitt kvalme, numne i munnen og ikke følt seg bra i det hele tatt. Alle foreldre har fått informasjon, så forhåpentligvis snakker de om dette til sine barn, sier assisterende rektor Per Öberg til avisen Glåmdalen.

En vanlig snusboks med «ekstra sterk» har vanligvis omtrent 16-20 mg/g med nikotin. Men den nye snusen har opp mot 120 mg/g med nikotin. Det går langt over også Rød Prince som har et nikotininnhold på 34 mg/g.

Alvorlig ubehag

Seniorforsker Karl Erik Lund i Folkehelseinstituttet sier til Telemarksavisa at snusen er «milevis over normalen».

– Jeg kan ikke se for meg at dette kan være en behagelig dose, selv ikke for de meste drevne nikotinbrukerne.

Han nevner at et så høyt nikotininnhold kan gi både ubehag, kaldsvetting, forstyrret hjerterytme, høy puls og kvalme.

Nettavisen har gjort en gjennomgang av kjente og ukjente snusmerker. Ifølge vår gjennomgang er det en rekke nye snustyper som er produsert i Russland med usedvanlig høy nikotinmengde.

Snus er i utgangspunktet forbudt i Russland, men ved å fjerne tobakken i snusen og tilsette nikotin til teblader og annet innhold i snusposene, kan de produsere ekstrem snus.

RUSSISK: Flere av snustypene med usedvanlig høyt nikotininnhold produseres i Russland. Foto: Moscow Russia

Flere av selskapene bruker også seksuelle bilder av pupper for å selge snusen, for eksempel med kvinner med snusbokser i utringningen.

Et eksempel er selskapet NIKPAK som snart skal lansere en rekke snustyper med smaken av kjente merkevarer. De har kopiert merkevaren, og bare endret navnet. For eksempel kan du kjøpe snus med smak av «Fantta», «Red Bul» og «Spriite».

– Kan selges her

Den svenske snusgiganten Swedish Match, som står bak kjente merker som General, Catch og Etan mener denne snusen ikke har noe i Norge å gjøre.

– Denne typen produkter har ingenting i Norge å gjøre. Ikke er det snus og ikke er det kvalitet. Snusen på det norske markedet er produsert i Sverige hvor myndighetene regulerer produksjonen, sier kommunikasjonssjef Nils Erlimo.

ADVARER: Kommunikasjonssjef i Swedish Match Norge Nils Erlimo advarer mot russisk «garasjesnus». Foto: SWN

Han mener myndighetene har brukt tiden på å regulere tobakksprodukter feil, og spesielt snus. For eksempel er ikke snus i Norge «produktregulert», altså hva som kan være i snusen. Dermed kan den russiske snusen ende opp i Norge - helt lovlig.

– At garasjeprodusert russisk skrekksnus fritt kan lanseres på det norske markedet så lenge det kommer i grønn boks sier en hel del om at norsk snuspolitikk har forbedringspotensiale, sier han til Nettavisen.

Helsedirektoratet bekrefter at det ikke er noen regulering av innholdet i snus, slik det er i Sverige.

– Regulering av innholdet i snus er et komplisert område. Vi har tidligere vært i kontakt med Folkehelseinstituttet angående grenseverdier på enkelte tilsetningsstoffer i snus, slik de har i Sverige. Disse grenseverdiene gjelder ikke nikotininnhold, sier avdelingsdirektør Jakob Lindhave til Nettavisen.

TOBAKKSSJEF: Avdelingsdirektør Jakob Lindhave i Helsedirektoratet har ansvar for å følge opp tobakksskadeloven. Foto: Helsedirektoratet

Han understreker at Helse- og omsorgsdepartementet vil i løpet av året sende på høring forslag til endringer i tobakksregelverket.