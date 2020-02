Bruktbilundersøkelser kan hjelpe deg når du skal kjøpe bruktbil

Det er mange typer undersøkelser som sier noe om kvaliteten på de forskjellige bruktbilene.

Når du kjøper en bil av en forhandler får du alltid en test/tilstandsrapport på bilen. Den beskriver dermed dagens situasjon. Bruktbilundersøkelser sier mer om hva du kan forvente i fremtiden, for eksempel risiko for feil.

Det er to hovedtyper av bruktbilundersøkelser. Den ene typen baseres seg på hard facts, det vil si objektive tall for feil på bilen. Den andre baserer seg på hvor tilfredse bileierne er.

Det klart mest verdifulle er når du kan gå inn og se på hvor mye feil det kan vær på bruktbilen, og hva som er de mest vanlige feilene.

Europeiske undersøker vil ligge nærmere de norske forholdene og ikke minst biltypene.

Hvilke bilmodeller som er best varierer

Det vil være forskjeller på hvilke biler og bilmodeller som kommer best ut fordi målingene har ulike kriterier. Men ved å se på flere undersøkelser er det klart lettere å danne seg et bilde av bilmerket og bilmodellenes kvalitet

På kvalitetsundersøkelser er det flere undersøkelser man kan se på. Her har vi satt opp en oversikt over de mest interessante undersøkelsene på dette området.

Temperaturforskjeller og hastighetsforskjeller mellom Tyskland, England og Norge kan gjøre at statistikkene får visse feilmarginer. Kjøring på autobahn i Syd-Tyskland er ikke det samme som kjøring i innenlandsnorge.

Aktuelle bruktbilundersøkelser

Det er mange utenlandske rangeringer av bruktbilenes tekniske tilstand. Første punkt er at undersøkelsen er tilgjengelig på nett slik at du kan søke etter den modellen du ønsker.

For eksempel har tyske TUV og Dekra store undersøkelser, men de er ikke tilgjengelig på nett. I USA har for eksempel Consumer Report en stor undersøkelse, men du må kjøpe tilgang for å kunne se den.

Reliability Index

Warranty Directs såkalte Reliability Index er å anse som den mest omfattende. Statistikken baserer seg på reparasjonskostnader og påkostninger på verksted som Warranty Direct betaler for. Dette er et forsikringsselskap hvor man kan forsikre seg mot verkstedregninger.

Selskapet sammenligner 250 modeller hvor en indeks lik 100 tilsvarer gjennomsnittet.

Dersom selskapet bommer med sine verkstedtall taper de penger, og det er god nok grunn til å tro på tallene. Tallmaterialet er derfor stort, og gir gode indikasjoner på hva man kan forvente av reparasjoner på en rekke bilmodeller.

Den gjennomsnittlige verdien for RI er 100. Jo lavere indeksverdi, desto bedre er det. Indeksen er kalkulert ut fra følgende parametere:

Antall feil på bilen

Kostnaden ved å reparere den

Gjennomsnittlig tid bilen ikke er kjørbar pga reparasjoner

Alder og kjørelengde på bilen er hensyntatt

Kun modeller med minst 50 observasjoner er med i beregningene.





Gjennomsnittlig kjørelengde og alder på bilene hensyntas. På den måten unngås det at en modell med høy kjørelengde eller alder straffes veldig mye for det. Likevel vil nyere modeller og lav kjørelengde likevel komme litt bedre ut i beregningene, skriver Warranty Direct på deres nettsider.

Modellene som ruller på britiske veier er i de aller fleste tilfeller nær identisk med modellen på norske veier. Klima og veistandarden er ulike mellom Norge og Storbritannia. Men forskjellene er like for alle biler. Det er neppe grunn til å tro at enkelte modeller skal skille seg ut med høye verkstedutgifter i Storbritannia uten at de gjør det samme i Norge.

Her kan du sjekke de enkelte bilmodellene.

Topp og bunn

Dette er de 25 bilene som har lavest indeksverdi, og de 10 med høyest indeksverdi.

Under kolonnen for Kostnad er reparasjonskostnaden i pund satt opp. Ett pund er rundt 11 kroner.

Modell Index Kostnad 25 på topp Toyota iQ 3 £223.94 Mitsubishi Lancer 4 £69.30 Vauxhall Agila 7 £115.90 Hyundai Getz 9 £295.31 Honda Jazz 10 £371.08 Hyundai i10 12 £147.25 Nissan Almera Tino 12 £168.83 Hyundai i20 12 £122.14 Citroen C1 14 £256.08 Suzuki Alto 16 £95.16 Honda Insight 17 £159.61 Ford Ka 17 £171.34 Kia Picanto 18 £155.47 Ford Focus 18 £177.82 Mazda MX-5 18 £202.75 CHEVROLET KALOS 19 £117.03 Peugeot 107 19 £276.31 Mazda 2 20 £200.13 Toyota Yaris 22 £186.70 Volkswagen Polo 23 £184.27 Mercedes-Benz CLC 23 £188.92 Seat Ibiza 24 £140.07 Ford Fusion 25 £193.09 Honda Civic 26 £353.28 Toyota Prius 27 £278.32 10 på bunn Maserati Granturismo 748 £1157.70 BMW M5 704 £823.37 BMW M6 685 £890.25 Nissan GT-R 626 £3516.01 Audi R8 560 £1010.72 Mercedes-Benz GL 539 £579.63 Aston Martin DB9 508 £1525.34 Bentley Continental GT 502 £637.02 Mercedes-Benz R-Class 468 £469.20 Citroen C6 458 £396.31



ADAC Stoppstatistikk

ADAC er den tyske utgaven av NAF. Organisasjonen utgir statistikk over antall nødstopp, som ikke er en undersøkelse som viser antall feil på bilene.

Statistikken baserer seg på utrykningsstatistikken på nesten 4 millioner utrykninger, såkalte «Pannenstatistik» på tysk. Selvforskyldte feil blir ikke tatt med i statistikken.

Resultatet av 2019-statistikken

Statistikken er gitt ut i 2019 og gjelder utrykninger for 2018. Jo lavere tall, desto bedre. Tallet viser antall utrykninger per 1.000 biler av samme modell.

Dette er fra utrykningsstatistikken for årsmodeller fra 2013 til og med 2016. Her vises de tre best i perioden (som et gjennomsnitt i denne perioden).

Bilmerke 2013 2014 2015 2016 Minibil Toyota Agyo 3,9 4,0 3,4 3,2 Skoda Citigo 15,2 14,4 7,2 4,3 Seat Mini 16,4 14,6 8,6 4,4 Småbil Mini 3/5-Türer 5,1 6,4 2,8 0,9 Audi A1 6,9 9,5 5,3 3,4 Skoda Yeti 13,7 10,3 5,7 3,2 Kompakt Audi A3 2,9 2,2 0,8 0,5 BMW X1 3,7 3,2 2,6 1,0 BMW 1-klasse 6,3 4,3 2,2 1,9 Mellomklasse BMW X3 3,9 4,2 1,2 1,1 BMW 3-klasse 6,2 5,0 2,4 1,6 Audi A4 6,0 4,2 2,8 2,4 Storbil Audi A6 7,4 5,9 2,9 2,5 BMW 5-klasse 7,8 6,7 3,0 1,8 VW Transporter 15,3 9,9 8,9 5,7

Alle resultatene finner du her

Dette er lenker til resultatene innenfor de enkelte bilklassene. Der kan du se resultatene på bruktbiler fra 2009 til 2016.

Minibilklassen (kleinstwagen) alle resultater.

Småbilklassen (kleinwagen), alle resultater

Kompaktklassen (untere mittelklasse), alle resultater

Mellomklasse (mittelklasse), alle resultater

Stor bil (obere mittelklasse), alle resultater