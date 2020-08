Brukte millioner på ordførerkjeder: – Det skal jo vare

Kommuner over hele landet bladde til sammen opp millioner for å kjøpe ordførerkjeder.

Millioner til ordførerkjeder er kandidat til Sløseriprisen 2019.

Året 2019 var det store året for kommunesammenslåinger. Hele 109 kommuner skulle bli til 43. 13 fylker ble til seks. Det ble et ekstra godt år for gullsmeder rundt om i landet.

3,6 millioner kroner på ordførerkjeder

Ifølge en oversikt NRK gjorde med alle de sammenslåtte kommunene, ble det totalt brukt 3,6 millioner kroner på ordførerkjeder rundt om i landet.

Øverst på toppen var fylkesordfører for Vestland fylkeskommune. For å få et ordførerkjede betalte de 329.500 kroner.

Men også kommuner med langt færre innbyggere, kjøpte dyre kjeder.

Kommunen Sunnfjord brukte 300.000 kroner på ordførerkjede, det samme med Tønsberg kommune. Nye Alver kommune bladde opp 70.000 kroner.

Men mange kommuner brukte ikke en eneste krone, og beholdt det gamle ordførerkjedet.

Les mer: Superveien slår nye rekorder - Prislapp: 389 milliarder kroner

– Helt feil

Nettavisen er avhengig av gode tips fra våre lesere. Send ditt tips til Nettavisens journalist ved å trykke her.

I Innlandet fylke endte fylkeskommunen opp med å bruke 67.000 kroner på et nytt ordførerkjede når de gamle fylkene skulle samles. Men den nye fylkesordføreren mener det er galt å bruke over 100.000 kroner på et smykke.

– Å bla opp mange hundre tusen kroner mener vi ble helt feil. Vi skal ikke bruke penger på uting, men på tjenester, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) til NRK.

Ordføreren i den andre enden av skalaen forsvarer innkjøpet av et smykke til 300.000 kroner.

– Det skal jo vare, svarte fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland fylkeskommune.

Les mer: Veganere vil ha statsstøtte: – En gjeng fanatiske kjøtthatere

Sløseriprisen er et samarbeid mellom Nettavisen og Skattebetalerforeningen. Nettavisen presenterer de siste fire kandidatene, før leserne til slutt avgjør vinneren.

Kandidat 1: Heisen ble et mareritt: Nå er prislappen over 90 millioner kroner

Kandidat 2: Brukte tre år og 18 millioner kroner på garderobe som aldri ble noe av - nå skal de prøve på nytt

Kandidat 3: Leieavtalen ble et mareritt: – Dette er jo akkurat som å kaste penger ut av vinduet