Brukte tre år og 18 millioner på bygg som aldri ble noe av

Femte kandidat til sløseriprisen er etaten i Oslo som brukte tre år og 18 millioner kroner på ny garderobe - helt uten å bygge noe som helst.

Det å bygge en ny garderobe for de ansatte i Energigjenvinningsetaten i Oslo skulle vise seg å være vanskeligere enn antatt.

Søppelanlegget på Haraldrud i Oslo er blant Norges fremste anlegg for å sortere husholdningsavfall. På anlegget eksponeres de ansatte for både kjemiske og organiske stoffer. Men garderoben for de ansatte har lenge manglet et skille mellom ren og uren sone.

Ikke nok med garderobe

Ifølge NRK er dagens garderobeløsning et brudd på arbeidsmiljøloven. I 2015 bestemte de seg for å begynne å rette på problemet, og fikk bevilget 15 millioner kroner til å bygge ny garderobe for omtrent 50 ansatte. Arbeidet skulle starte samme år.

Etaten bestemte seg for å utvide prosjektet. De ville også bygge kontorplasser, møterom og et spiserom. Dermed begynte det som ble en serie av flere utredninger.

Til NRK sier direktør i etaten Hans Petter Karlsen at prosjektet var komplisert.

– Her hadde man et prosjekt med utfordrende grunnforhold, hvor det skal pågå døgnkontinuerlig drift på et område som er under utvikling. Så det var et komplisert prosjekt, sa han til NRK.

Etter tre år med utredninger hadde garderobeprosjektet blitt til et to etasjer høyt bygg på 1100 kvadratmeter. Byrådsavdelingen stoppet ikke prosjektet. De bestilte heller en ekstern kvalitetssikring av bygget.

Pengene var brukt opp

Da den eksterne rapporten lå på bordet viste det seg at kostnadene ville ende opp på 91,5 millioner kroner, og det var flere risikomomenter med prosjektet.

AVLYSTE: Etter miljøbyråd Lan Marie Berg fikk vite at det var brukt 17,7 millioner kroner uten å bygge noen garderobe - ble prosjektet avlyst. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Og alle pengene - og litt til - var brukt opp på utredninger av garderoben.

Like etter rapporten lå på bordet, bestemte byrådsavdelingen seg for å stoppe hele prosjektet.

– Da jeg fikk beskjed om at det var brukt 17,7 millioner kroner på dette uten at det var bygget et anlegg, stoppet vi prosjektet. Det var en helt uakseptabel situasjon, sa miljøbyråd Lan Marie Berg til NRK.

