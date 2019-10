Brutal kronesmell for Odd (80): ‒ En tredjedel av pensjonen min er forsvunnet

Odd Furuseth (80) og titusenvis av pensjonister langs den spanske solkysten opplever at det svir i lommeboken etter kronesmellen.

L’ALBIR, SPANIA (Nettavisen) I solsteken og med nydelig utsikt over kysten, fjellene og byen Benidorm er det enkelt å tenke at Spania er et paradis for nordmenn.

Bare i denne byen er det registrert 3.500 nordmenn, ifølge den lokale kommunen. Og det er estimert at over dobbelt så mange faktisk bor i den lille kommunen Alfaz del Pi, langs den spanske solkysten.

I tillegg til diskusjoner om norske forhold og ikke minst været, er det én ting som preger kaffediskusjonene på Den norske klubben i Albir: Kronekursen.

Svakeste krone på over 10 år

Nylig skrev Nettavisen at kronen faller til sitt svakeste mot euroen siden 2008.

‒ Det har vært en brutal ferd for den norske kronen gjennom oktober. Det er en veldig kraftig svekkelse som kommer på toppen av en allerede svak krone, sa valutaanalytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til Nettavisen.

Den kraftige nedturen for kronen får tøffe konsekvenser for norske lommebøker her nede på den spanske solkysten.

‒ Jeg husker euroen var på nærmere syv kroner. Nå er den på godt over ti. Det betyr at en tredjedel av pensjonen min er forsvunnet, sier Odd Furuseth (80).

Han er pensjonist og har vært fastboende i Spania siden årtusenskiftet. Han liker ikke å klage over den ellers hyggelige tilværelsen, men kronekollapsen har gjort et tøft innhogg i privatøkonomien.

Furuseth er kjapp på understreke at det ikke er synd på ham. Etter et langt yrkesliv som pilot i både SAS og andre flyselskaper har han en god pensjon.

Men det er mange nordmenn i Spania med langt dårligere råd. En vanlig minstepensjonist får 182.000 kroner ifølge NAVs egne tall.

Ifølge uttaket på den lokale minibanken, er kursen på 10,6 kroner i praksis. Det betyr at en minstepensjonist ville fått omtrent 17.100 euro i året.

For seks år siden, ville den samme minstepensjonisten fått omtrent 24.200 euro for den samme pensjonen.

NORGE I SPANIA: På Den norske klubben i Alfaz del Pi er det over tusen medlemmer. Hver dag kan de nyte ferske aviser fra Norge. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Alt for Norge

‒ Vi merker at det er mange som sliter nå. Men hver gang den norske kronen får seg en smell, bruker vi å si: «Alt for Norge», sier Furuseth og ler.

Det er ikke mye de kan gjøre med kronekursen, annet enn å trøste seg med at det er godt for norsk eksportnæring. Men det er lite til hjelp når regningene skal gjøres opp.

Furuseth forteller at de faste utgiftene på leiligheten hans i Albir går stadig oppover, og spesielt merkes det på strøm. I Norge har man en spotpris på strøm på omtrent 45 øre per kilowatt. I Spania forteller flere nordmenn om strømpriser på over 2 kroner og 20 øre kilowatten.

‒ Det er klart det blir dyrt. Spesielt når vi merker hvordan prisene ellers går opp på alle tjenester og produkter, sier Furuseth.

MARKED: Selv om kronekursen er det laveste på over ti år, er det nordmenn å finne over alt på markedet i Albir, Spania. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

For nordmenn får pensjonen utbetalt i norske kroner, men det konverteres til euro.

Det er lite trøst å hente for solglade nordmenn i Spania. Både DNB Markets og Nordea tror at kronen vil fortsette å holde seg svak, og forventer omtrent 10,25 i kurs ved årsskiftet.

‒ Det er spesielt trist å tenke på minstepensjonistene. Vi kjenner til mange som bare akkurat klarer seg i Spania som det er, og frykter at de må flytte hjem til Norge. For mange betyr det en mye dårligere helse og et helt annerledes liv, sier Furuseth.

