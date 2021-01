Brutal nedgang i handelen i desember

Nye SSB-tall viser en nedgang på hele 5,7 prosent i omsetningen i detaljhandelen fra november til desember.

Saken oppdateres.

Fallet står i kontrast til tallene for handelen fra oktober til november, da det var en økning på 2,9 prosent.

Koronapandemien har påvirket nordmenns handlevaner og vred i fjor konsumet over fra tjenester til varer. Også fallet i grensehandelen og nordmenns reduserte reising påvirker tallene.

Det største bidraget til nedgangen i totalindeksen kom fra elektronikksalg i butikk, men også dagligvare og butikkhandel med møbler bidro til å trekke ned indeksen, melder SSB. Også det faktum at nordmenn i større grad handler inn til jul i november, forklarer fallet i detaljhandelen i julemåneden.

En av de få næringene som bidro til å trekke indeksen opp i desember var butikkhandel med klær.

Økning i dagligvare i fjor

Hvis en sammenligner med samme periode året før, er imidlertid det innenlandske forbruket målt gjennom detaljhandel 8 prosent høyere enn i desember 2019.

– To næringer som bidro sterkt til 12-månedersveksten, var dagligvare og netthandel, skriver SSB og viser til at omsetningen for dagligvare var 10,8 prosent høyere i 2020 enn samme måned i 2019 og altså før pandemien blant annet stengte grensen for utenlandshandel.

Tydeligst er kanskje omsetningstallet for netthandel, som er 38,5 prosent over tallet for desember 2019.

Store variasjoner

Hovedorganisasjonen Virke viser til at 350.000 mennesker arbeider i varehandelen i Norge, og at det er store variasjoner mellom de ulike bransjene for hvordan den helt spesielle koronatiden har påvirket folks handlemønster.

− Nordmenn har brukt mye av koronaåret 2020 i hjemmet. Dette viser igjen gjennom at vi har kjøpt inn ekstra mye mat og drikke til å nyte i hjemmet, og byggevarer for å gjøre det hyggelig. På samme tid har vi vært mindre sosiale, noe som har gitt mindre behov for å ta oss godt ut med nye klær og sko. Det har gitt deler av handelen en drastisk nedtur, sier direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke Handel.

