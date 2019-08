Budsjettlekkasje: Nysnø får 700 friske millioner

Aftenbladet: Erna Solberg kom til Stavanger med gode nyheter til Siri Kalvigs Nysnø.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Venstres landsmøte vedtok i vår at overføringene til Nysnø burde økes raskere, slik at det statseide investeringsfondet får en kapital på 20 milliarder kroner innen 2024. Totalt fikk fondet 500 millioner kroner i 2019, etter at regjeringen i revidert statsbudsjett økte kapitaltilførselen i mai.

Fredag skriver Aftenbladet at klimainvesteringsfondet Nysnø, ledet av Siri Kalvig, er sikret 700 millioner nye kroner i neste års statsbudsjett. Det betyr at fondets investeringskapital er 1,4 milliarder kroner, ifølge avisen.

Nysnøs mandat er å redusere klimagassutslipp gjennom investeringer i ny, klimavennlig teknologi. Selskapet har siden opprettelsen investert i solcelleselskapet Otovo, elnett-selskapet Esmart systems, samt sensorselskapet Disruptive Technologies.

Da Nettavisen Økonomi intervjuet Nysnø-sjef Kalvig i mars i år, uttrykte hun at Nysnø trengte påfyll i milliardklassen:

- Det er mulighetene som bestemmer investeringstakten for Nysnø. Og det verste som finnes er jo når et investeringsselskap ser en mulighet, men mangler kapital, sa Kalvig da.

Nysnø-sjef Siri Kalvig og resten av ledergruppen har funnet seg godt til rette i de midlertidige lokalene i Rosenkildehuset i Stavanger. Foto: Magnus Ekeli Mullis