Bunnprisresultatet: Lykkelig som liten

Bunnpris er den suverent minste dagligvarekjeden i landet. Og har ingen planer om å endre på det.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Dagligvarebransjen i Norge handler om å snu på tiøringer. Derfor er alt nytt skummelt. Så kundene våre kan ikke forvente noe nytt fra oss i år heller.

Det sier Christian Lykke, styreleder i IK Lykke AS, som er selskapet bak matvarekjeden Bunnpris etter at selskapets resultat for 2018 er lagt frem.

Tallene der viser at Bunnpris solgte varer for i overkant av 2,7 milliarder kroner. En nedgang på 450 millioner kroner fra året før.

- Vi hadde omtrent samme omsetning som i 2017Nedgangen i regnskapet skyldes et aksjesalg vi gjorde i 2017. Så vi er fornøyd med at omsetninga går litt opp, sier Lykke til Nettavisen.

Opp går også driftsresultatet - fra 49 til 58 millioner kroner, mens årsresultatet faller med 14 millioner fra 46 til 32 millioner kroner.

- Det skyldes et solid fall i finansinntekter, sier Lykke.

Som Nettavisens ukentlige pristester viser, er det nå omtrent dødt løp mellom Kiwi og Rema 1000 om hvilken kjede som er den billigste i landet. Lykke har ingen planer om å ta opp den kampen.

Men lover at kjeden fortsatt vil være her fremover.

- Vi er den suverent minste kjeden, og kommer til å være det også fremover. Men så lenge vi får gode innkjøpspriser og kan selge vare med fortjeneste så fortsetter vi å være her. Det viktigste er at kjøpmennene og kundene våre har det bra. Og det har de, sier Lykke.

- Så dere er lykkelig som liten?

- Ja. Det kan du godt si.